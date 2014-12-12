Μετά από την καθηλωτική θεματική παράσταση της 9ης Σεπτεμβρίου 2025, στο κατάμεστο Κηποθέατρο Αλκαζάρ με τίτλο «Έλα Παναγιά μου σώσε, νουν και λογισμόν μου δώσε», με τον πιο όμορφο και δυναμικό τρόπο ξεκινά η νέα λυκειακή χρονιά 2025-26.

Tο Λύκειον των Eλληνίδων υπηρετώντας έναν από τους κύριους στόχους του, αυτόν της διατήρησης και της διάδοσης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, οργανώνει μαθήματα ελληνικού παραδοσιακού χορού για όλες τις ηλικίες.

Στους φιλόξενους χώρους του Λυκείου, μαθητές από 6 ετών και άνω, μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, φοιτητές αλλά και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που διακατέχονται από ευαισθησία και αγάπη για τον παραδοσιακό χορό, καθώς και για όλα τα στοιχεία της ελληνικής μας παράδοσης, έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να βιώσουν την ελληνική παράδοση μέσα από τους τρεις κύριους άξονές της: το χορό, το τραγούδι, τη μουσική και το ένδυμα.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αίθουσα “Ζήνα Πατέρα”, στο παραδοσιακό σπίτι του Λυκείου, στη Νεράιδα, προσφέροντας γνώση και διέξοδο μέσω της διερεύνησης και προσέγγισης του ελληνικού χορού.

Παράλληλα ξεκινούν οι εγγραφές για το χορωδιακό σύνολο του Λυκείου των Ελληνίδων Λάρισας υπό την καθοδήγηση του εξαίρετου μουσικού Κώστα Δεδούση.

H γραμματεία του Λυκείου των Ελληνίδων Λάρισας θα λειτουργήσει για εγγραφές και ενημέρωση από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 και οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά 7-9.30 το απόγευμα και Σάββατο 11-1 το πρωί, στο παραδοσιακό σπίτι του Λυκείου, στην οδό Δήλου 17, στη Νεράιδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410624379 και στο www.lel.gr.

Τα τμήματα, στα οποία θα ενταχθούν οι εγγεγραμμένοι για τη νέα Λυκειακή Χρονιά 2025-26 θα ανακοινωθούν με ευθύνη του Λυκείου, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025.