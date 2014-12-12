Το Παράρτημα Λάρισας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), διοργανώνει και φέτος δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας για μαθητές Β’ και Γ’ Γυμνασίου, καθώς και για μαθητές Λυκείου που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου εντός των σχολικών μονάδων.

Τα μαθήματα προετοιμασίας θα πραγματοποιηθούν στο 4ο ΓΕΛ Λάρισας τα Σάββατα 18, 25 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, από τις 15:00 έως τις 18:00.

Οι μαθητές θα δηλώσουν συμμετοχή στα σχολεία τους αφού ενημερωθούν σχετικά από τη διεύθυνση του σχολείου τους.

Η Διοίκηση της ΕΜΕ Λάρισας ευχαριστεί θερμά τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και τον Διευθυντή του 4ου ΓΕΛ, κ. Πέτρο Δημοβέλη, για τη στήριξή τους στις διαδικασίες υλοποίησης του καταξιωμένου διαγωνισμού «ΘΑΛΗΣ».

Παράλληλα, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τους συναδέλφους μαθηματικούς, οι οποίοι με καθαρά εθελοντική διάθεση και πάντα αφιλοκερδώς στηρίζουν τις δράσεις τη ΕΜΕ Λάρισας.