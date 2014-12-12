Τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά συγκέντρωσαν οι μαθήτριες και μαθητές του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου, που βρέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στη λαϊκή αγορά της οδού Τ. Τσιόγκα, στο πλαίσιο της δράσης «Μπορούμε» και του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το Ταξίδι της Τροφής». Τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λαρισαίων.

«Ο σκοπός της δράσης είναι διττός: από τη μια μεριά να στηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες, μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αλλά και η νεολαία μας να μαθαίνει την αξία της τροφής και την αξία της προσφοράς», σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας, κ. Παναγιώτης Δαλαμπύρας, που μετείχε στη δράση.

Να τονιστεί ότι η Λάρισα, όπου πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η δράση, βρίσκεται στην πρώτη θέση αναφοράς και φέτος, σε σχέση με τα προϊόντα που προσφέρονται.

Το «παρών» έδωσαν ακόμη ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαρισαίων, κ. Χρήστος Αγορίτσας, ο υπεύθυνος του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δ.Λαρισαίων, κ. Θοδωρής Γαντζούδης, ο Πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών Λάρισας, κ. Δημήτριος Πούρικας, ο υπεύθυνος του προγράμματος κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας του Γραφείου της UNICEF Ελλάδος, κ. Θωμάς Κοντογεώργος, η υπεύθυνη του προγράμματος «Το Ταξίδι της Τροφής», Μπορούμε, Κατερίνα Κυριακοπούλου, η τοπική συντονίστρια Θεσσαλίας του προγράμματος, διαιτολόγος-διατροφολόγος κ. Βάνα Μπιζιργιάννη, οι εκπαιδευτικοί, κ. Έφη Ζεϊλίδου και κ. Λεωνίδας Ζώης, μαθήτριες και μαθητές.

Να σημειωθεί ότι η δράση «Μπορούμε» του Υπουργείου Υγείας, υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, τις Λαϊκές Αγορές και την εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ εντάσσεται στο πρόγραμμα «Το Ταξίδι της Τροφής» και της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, με στόχο την προώθηση υγιεινών και βιώσιμων διατροφικών συνηθειών, μέσα από δράσεις κατά της σπατάλης τροφίμων που πραγματοποιούνται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείο, σε σχολεία όλης της Ελλάδας.