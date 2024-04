Εθελοντική δράση για τον καθαρισμό δύο πάρκων, σε Λάρισα και Γιάννουλη, με τη συμμετοχή μαθητών δημοτικών σχολείων, πραγματοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, την Πέμπτη, 11 και την Παρασκευή 12 Απριλίου, από τις 9 το πρωί. Η δράση «Let’s do it, Larissa» 2024 υλοποιείται στο πλαίσιο της πανελλήνιας εθελοντικής δράσης «Let's Do It Greece», η οποία φέτος είναι προσανατολισμένη στον καθαρισμό των δασών και την προστασία της φύσης.

Πάνω από 200 μαθητές δημοτικών σχολείων του Δήμου Λαρισαίων αναμένεται να συμμετέχουν στο φετινό «Let’s do it, Larissa», ενώ οι περιοχές που έχουν επιλεγεί είναι το Πάρκο των Χρωμάτων (Χατζηχαλάρ), στη Λάρισα, και το νέο πάρκο της Γιάννουλης (πριν τα κοιμητήρια).

Τα σχολεία που συμμετέχουν στη δράση είναι:

Στο Πάρκο Χρωμάτων, Πέμπτη 11 Απριλίου, 9.00 πμ: 21ο και 25ο Δημοτικά Σχολεία (ΣΤ’ τάξη)

Στο Πάρκο Γιάννουλης, Παρασκευή 12 Απριλίου, 9.00 πμ: 1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία (Γ’ και Δ’ τάξη)

Οι μικρές μαθήτριες και μαθητές θα συμμετέχουν στον καθαρισμό των δύο πάρκων, στο πλαίσιο της δράσης που στόχο έχει την κατανόηση της έννοιας της φροντίδας για το περιβάλλον και τη φύση, αλλά και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των παιδιών.

Με τη φροντίδα της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, θα μοιραστούν στα παιδιά όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, όπως γάντια και καπέλα καθώς και σακούλες για τη συλλογή μικρο-απορριμμάτων. Οι υπεύθυνοι της Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων θα δώσουν οδηγίες για την ασφαλή συλλογή των απορριμμάτων και θα υποδείξουν τα σημεία συγκέντρωσης, ώστε στη λήξη της δράσης να τα παραλάβει το απορριμματοφόρο.