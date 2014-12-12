Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα έξω από το Δαμάσι απειλώντας κτηνοτροφικές μονάδες αλλά και καλλιέργειες.

Στη μάχη έσπευσαν από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουν να επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού έκαναν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Η περιφέρεια Θεσσαλίας και ο δήμος Τυρνάβου συνέδραμαν στις προσπάθειες με υδροφόρες, μηχανήματα έργου και προσωπικό, ενώ στο σημείο βρέθηκαν από την 1η στιγμή ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Τυρνάβου Στ. Τσικριτσής και Ν. Νταλαγιάννης αντίστοιχα, η χωρική αντιπεριφερειάρχης Μαρία Γαλλίου επικεφαλής τμήματος της Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας.

Από την πρώτη στιγμή έγινε πετυχημένη προσπάθεια να προστατευτούν οι κτηνοτροφικές μονάδες, με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ενώ αυτή την ώρα γίνονται προσπάθειες να οριοθετηθεί η φωτιά με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και το πεζοπόρο τμήμα, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να γίνουν προσπάθειες κατάσβεσής της με επίγεια και εναέρια μέσα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης, μετά την παύση επιχείρησης των εναέριων μέσων, ενισχύθηκαν σημαντικά. Στο σημείο, που είναι δύσβατο και για την προσέγγιση του οποίου εργάστηκαν και εργάζονται μηχανήματα έργου, επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΣμηΕΑ (Σύστημα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) Θεσσαλίας. Συνδράμουν, επίσης, η ΕΛ.ΑΣ, και γειτονικοί ΟΤΑ.

