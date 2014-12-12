Ο Στέλιος Μαλεζάς έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΛ Novibet, με τον νέο κόουτς της ομάδας μετά το τέλος της να παραχωρεί δηλώσεις.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός μίλησε στη «Formedia», όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ανάγκη να επιστρέψουν οι «βυσσινί» εκεί που ανήκουν.

Παράλληλα τόνισε ότι ο σύλλογος εξιτάρει κάθε προπονητή για να βρεθεί στο… τιμόνι του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Καταρχάς θέλω να πω πως είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της οικογένειας της ΑΕΛ Novibet. Ξέρω που βρίσκομαι, όλοι όσοι γνωρίζουν από ελληνικό ποδόσφαιρο ξέρουν πόσο ιστορική είναι, για εμένα είναι μέσα στο Big-6 του ελληνικού ποδοσφαίρου και η δουλειά μας είναι να την φέρουμε και πάλι εκεί».

Για το πόσο εύκολο είναι να αλλάξει την εικόνα της ομάδας: «Θέλω να είμαι δίκαιος γιατί έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά παιχνίδια της ομάδας. Έχει γίνει μια καλή αρχή από τον προηγούμενο προπονητή. Από εκεί και πέρα, η δουλειά μας, όχι μόνο η δικιά μου αλλά και των συνεργατών μου και των ποδοσφαιριστών, είναι να δουλεύουμε μέρα με την ημέρα, προπόνηση με την προπόνηση, ώστε να βρεθούμε σε καλή αγωνιστική κατάσταση από το πρώτο κιόλας παιχνίδι που έχουμε στο επόμενο δεκαήμερο».

Για το υλικό της ΑΕΛ Novibet: «Το υλικό είναι αρκετά καλό. Θεωρώ πως σε αρκετά παιχνίδια έχει δείξει την ποιότητά του και εμείς μνπρέπει να το στηρίξουμε για να πάρουν αρχικά οι παίκτες αυτό που αξίζουν και μετά αυτό να βγει στην ομάδα και να χαρούν όλοι, διοίκηση και φυσικά και κόσμος που μας στηρίζει».

Για την ψυχολογία: «Η ψυχολογία θα έρθει με τα θετικά αποτελέσματα. Σίγουρα η δουλειά μας θα είναι να καταφέρουμε πριν τα πρώτα παιχνίδια η ομάδα να έρθει στο επιθυμητό σημείο που θέλουμε. Οι ποδοσφαιριστές ως επαγγελματίες θα πρέπει με την βοήθειά μας να έρθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα στο σημείο που θέλουμε και εμείς και αυτοί».

Για τον κόσμο: «Η ομάδα της Λάρισας είναι μια ομάδα που εξιτάρει οποιοδήποτε προπονητή, είτε λόγω της ιστορίας, είτε λόγω του κόσμου, είτε λόγω της δυναμικής που έχει. Δεν θα μπορούσε κανείς να αρνηθεί μια τέτοια πρόκληση και πρόσκληση».

Για τον χρόνο που χρειάζεται: «Από το πρώτο παιχνίδι θα πρέπει η ομάδα να παίρνει τα στοιχεία που πρέπει να παίρνει. Υπάρχει ένα πολύ καλό υλικό και με την δουλειά όλων μας να φτάσουμε σε ένα σημείο που θέλουμε να είναι».

monobala.gr