Για την ήττα της AEΛ Novibet με τον Λεβαδειακό μίλησε ο προπονητής των «βυσσινί» Στέλιος Μαλεζάς ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «χάσαμε μετά το μυαλό μας».

Αναλυτικά:

Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, ελέγξαμε το παιχνίδι, είχαμε τις ευκαιρίες μας, δυστυχώς στην πρώτη φάση του αντιπάλου δεχθήκαμε το γκολ, το χειρότερο όμως δεν ήταν αυτό ήταν ότι χάσαμε μετά το μυαλό μας. Για 10-15 λεπτά δεν υπήρχαμε στο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, είχαμε το δοκάρι, στο β΄ημίχρονο παλεύαμε μέχρι εκεί που μπορούσαμε, μείναμε με 10 παίκτες λόγω τραυματισμού πάνω στην αλλαγή που κάναμε. Δεν ήταν η μέρα μας, παρόλα αυτά στην ομάδα στην οποία βρισκόμαστε πρέπει και στην κακή μέρα να παίρνουμε πράγματα.

Για την κουβέντα με τους οπαδούς είπε: «Όταν η ομάδα δεν κερδίζει ο κόσμος έχει δίκιο να γκρινιάζει. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας για να τους κάνουμε χαρούμενους».

monobala.gr