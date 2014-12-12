Για νέα πορεία στη διαχείριση απορριμμάτων στη Θεσσαλία, με θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες έκανε λόγο σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, με αφορμή τις αρχαιρεσίες για τη νέα διοίκηση του φορέα την περασμένη Δευτέρα και τη συγκρότηση σε σώμα, τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Μαμάκου:

Με αφορμή την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ Θεσσαλίας τη Δευτέρα και τη συγκρότησή του σε σώμα τις επόμενες ημέρες θα ήθελα να τονίσω τα εξής:

Με την εξέλιξη αυτή σηματοδοτείται το τέλος μιας μακράς και δύσκολης περιόδου για τον ΦΟΣΔΑ Θεσσαλίας, που χαρακτηρίστηκε από ερωτηματικά και αντιπαραθέσεις, που κάποια στιγμή έθεσαν εν αμφιβόλω ακόμη και τη δυνατότητα λειτουργίας του.

Από την άλλη, εγκαινιάζεται η αρχή μιας νέας πορείας στη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση σε επίπεδο Θεσσαλίας, που αφορά το σύνολο των πολιτών της ευρύτερης περιοχής και έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα πρέπει να δώσει, με επάρκεια και συνέπεια, απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων, βιοαπόβλητα, πράσινα σημεία, κομποστοποιήσεις είναι θέματα ανοιχτά, που δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενα απλής περιγραφής, αλλά στοιχεία ενός οδικού χάρτη, με περιβαλλοντικό πρόσημο αλλά και με συγκεκριμένο οικονομικό αποτύπωμα για τους πολίτες.

Η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας, ξεπερνά την απλή διαχείριση -και τα πρόσωπα.

Οφείλουμε, λοιπόν, να λειτουργήσουμε με στόχο, προγραμματισμό, με απτά αποτελέσματα, μα πάνω απ’ όλα με συνεργασίες.

Οφείλουμε, αμέσως, να στρωθούμε στη δουλειά, να αφήσουμε πίσω ό,τι μας «χώρισε», να βρούμε την κοινή συντεταγμένη για μια νέα πορεία με προγραμματισμό, στόχους και θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες της Θεσσαλίας.