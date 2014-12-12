Σε μήνυμα του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου, για την Ημέρα Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αναφέρονται τα εξής:

«Η 24η Οκτωβρίου, Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών, υπενθυμίζει σε όλους μας τη διαρκή ανάγκη για ειρήνη, συνεργασία και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Από το 1945, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αποτελεί τον θεματοφύλακα των αξιών που θεμελιώνουν τον πολιτισμένο κόσμο – την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Σε μια εποχή που οι κοινωνίες δοκιμάζονται από πολέμους, ανισότητες και κλιματικές κρίσεις, το μήνυμα του ΟΗΕ είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Οι πόλεις και οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να σταθούν στην πρώτη γραμμή της ειρήνης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Ο Δήμος μας, μέσα από τις πολιτικές του για την ανθεκτικότητα, την αλληλεγγύη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, υπηρετεί στην πράξη τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η Ημέρα αυτή δεν είναι απλώς μια υπενθύμιση. Είναι μια πρόσκληση ευθύνης.

Για να οικοδομήσουμε, όλοι μαζί, έναν κόσμο πιο δίκαιο, πιο ασφαλή και πιο ανθρώπινο».