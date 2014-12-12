O Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος σε μήνυμα του για την επέτειο Απελευθέρωσης της Λάρισας, αναφέρει τα εξής:

"Σήμερα, τιμούμε μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της πόλης μας.

Στις 23 Οκτωβρίου 1944, η Λάρισα ανάσανε ελεύθερα ύστερα από τρεισήμισι σκοτεινά χρόνια κατοχής, βίας και φόβου. Οι Γερμανικές δυνάμεις με την αποχώρησή τους άφησαν πίσω ερείπια, αλλά και μια πόλη που δεν λύγισε ποτέ.

Η απελευθέρωση δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Ήταν το αποτέλεσμα της προσπάθειας, των θυσιών, της αντοχής, της ενότητας και της αντίστασης των Λαρισαίων.

Των ανθρώπων που με αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν την αξιοπρέπεια, την τιμή και την ελευθερία.

Ήταν καρπός του αγώνα των Ελλήνων, μέσα από τα βουνά της Αντίστασης και τα υπόγεια των διώξεων, που οραματίστηκαν μια πατρίδα χωρίς ξένους δυνάστες.

Οφείλουμε να θυμόμαστε.

Όχι μόνο για να τιμήσουμε τους ήρωες της πόλης μας, αλλά και για να εμπνεόμαστε από το παράδειγμά τους.

Γιατί η ελευθερία δεν είναι δεδομένη. Είναι ευθύνη, είναι καθημερινός αγώνας για δημοκρατία, δικαιοσύνη και ειρήνη.

Είναι ιστορικό μας χρέος μας να κρατήσουμε ζωντανό το φως της ιστορίας και να πορευόμαστε με αξιοπρέπεια και ευθύνη απέναντι στο παρελθόν και στο μέλλον αυτής της πόλης.

Η Λάρισα του 2025 είναι μια πόλη που, όπως τότε, αγωνίζεται και προχωρά με πίστη στις δυνάμεις της. Μετά από δυσκολίες και δοκιμασίες, αποδεικνύουμε ξανά ότι μπορούμε να σταθούμε όρθιοι, να ανασυγκροτούμε, να σχεδιάζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση."