Με ενορχηστρωτή τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο η διοίκηση του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας πέρασε καθ΄ολοκληρία στον έλεγχο της Ανατολικής Θεσσαλίας καθώς, στη σημερινή γενική συνέλευση που έγινε στα Τρίκαλα, έσπασε, κατά τρόπο απρόσμενο, το μέτωπο των τοπικών δημάρχων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο δήμαρχος Τρικάλων να αρνηθεί τη θέση του στο νέο Δ.Σ. παρότι συμμετέχει εξ΄οφίτσιο ως δήμαρχος της πρωτεύουσας του νομού.

Προηγήθηκε αρκετό παρασκήνιο. Την Παρασκευή ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος είχε υπογράψει τα ασφαλιστικά μέτρα κατά των αποφάσεων της πρόσφατης συνέλευσης του ΦΟΔΣΑ αλλά σήμερα Δευτέρα έστειλε δικηγόρο και απέσυρε την υπογραφή του αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τους άλλους δημάρχους του νομού Τρικάλων όπως και τους περισσσότερους Δυτικοθεσσαλούς. Οι πληροφορίες λένε ότι το Σαββατοκύριακο τα είχε βρει με τους Ανατολικοθεσσαλούς και στη σημερινή, νέα γενική συνέλευση , υποστήριξε την πρόταση Μπέου και κατέβηκε υποψήφιος.

Έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη νέα εποχή του ενιαίου πλέον Φορέα απορριμμάτων στη Θεσσαλία, ο οποίος, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχει πρόεδρο τον δήμαρχο Λαρισαίων Θανάση Μαμάκο. Στο νέο συμβούλιο εκλέχτηκαν επίσης ο δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης, και ο δήμαρχος Φαρσάλων Ιορδάνης Εσκίογλου.

Ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος δήλωσε ότι στο συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ δεν επιθυμεί να συμμετέχει ο ίδιος αλλά η γραμματέας του Δήμου Βόλου, όπερ και εγένετο...

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε δήλωσαν συμμετοχή και εκλέχτηκαν:

Αθανάσιος Μαμάκος, δήμαρχος Λαρισαίων

Λευτέρης Αβραμόπουλος, δήμαρχος Μετεώρων

Βασίλης Τσιάκος, δήμαρχος Καρδίτσας

Ελένη Γακοπούλου, γ.γ. Δήμου Βόλου

Παναγιώτης Αναγνώστου, δήμαρχος Αλονήσσου

Ιορδάνης Εσκίογλου, δήμαρχος Φαρσάλων

Γεώργιος Μανώλης, δήμαρχος Τεμπών

Δημήτριος Εσερίδης, δήμαρχος Αλμυρού

