Στο μέλλον της ψηφιακής διακυβέρνησης των ΟΤΑ Α’ βαθμού, αλλά και στα πολλαπλά οφέλη από την υιοθέτηση τεχνολογιών του Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εστίασε ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, κ.Θανάσης Μαμάκος.

«Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Δήμων δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη που αφορά στην ποιότητα ζωής, τη δημοκρατία και την αξιοπιστία των θεσμών. Δεν είναι απλώς η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά μια ριζική αλλαγή κουλτούρας και λειτουργίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο κ.Μαμάκος, από το βήμα του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη.

«Οι δήμοι που θα αξιοποιήσουν πρώτοι τις τεχνολογίες του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα είναι οι δήμοι του μέλλοντος — αποτελεσματικοί, διαφανείς και φιλικοί προς τον πολίτη.

Η επιτυχία, όμως, δεν θα έρθει τυχαία. Απαιτεί όραμα, στρατηγική, σχεδιασμό και συνεργασίες. Μόνον έτσι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα μπορέσει να σταθεί στο ύψος των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής και να αποτελέσει πρότυπο καινοτομίας και εμπιστοσύνης για τους πολίτες της», επισήμανε ο κ.Μαμάκος, στην εισήγησή του για τη μετάβαση των ΟΤΑ Α΄βαθμού στην ψηφιακή εποχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ.Μαμάκος, στο πλαίσιο του προγράμματος Smart Cities, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμμετέχουν ήδη 182 Δήμοι, άλλοι 8 πρόκειται να ενταχθούν άμεσα και άλλοι 72 μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Το έργο της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ

Κρίσιμος και κομβικός είναι ο ρόλος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό την προεδρία του κ.Θανάση Μαμάκου, στην προσπάθεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων.

Στα σημαντικά έργα και δράσεις της εν λόγω Επιτροπής, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

Η δημιουργία του govHUB.gr, του ψηφιακού κόμβου υπηρεσιών των δήμων, που λειτουργεί ως ασφαλής και αμφίδρομος δίαυλος επικοινωνίας με την κεντρική κυβέρνηση.

Η λειτουργία της Πλατφόρμας Τέλους Παρεπιδημούντων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, με εξαιρετικά αποτελέσματα στην εισπραξιμότητα.

Η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Κατασχετηρίων και Δεσμεύσεων -μέσω του συστήματος έχουν εκδοθεί περισσότερα από 200.000 κατασχετήρια, συνολικού ύψους περίπου 400 εκατ. Ευρώ.

Η υλοποίηση του προγράμματος Smart Cities, για το οποίο 312 Δήμοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, 182 ήδη συμμετέχουν, άλλοι 8 πρόκειται να ενταχθούν άμεσα και άλλοι 72 μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου

Δράσεις κυβερνοασφάλειας σε συνεργασία με το ΥΨΗΔΙ, την ΕΑΚ και το ΕΔΥΤΕ.

Προτάσεις για το ψηφιακό μέλλον των ΟΤΑ Α’ Βαθμού

Στην εισήγησή του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δήμαρχος Λαρισαίων παρουσίασε και τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί για τα επόμενα βήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού των Δήμων.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Επέκταση του Υποσυστήματος Αυτεπάγγελτης Αναζήτησης, ώστε οι πολίτες να μπορούν να βλέπουν μέσω taxisnet ποιοι φορείς έχουν αναζητήσει τα δεδομένα τους – ενισχύοντας τη διαφάνεια και τα ψηφιακά δικαιώματα,

Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών μέσω govHUB

Άντληση στοιχείων από ΑΑΔΕ, ΓΕΜΗ και ΔΥΠΑ

Αυτόματη ενημέρωση για μεταβολές (π.χ. θάνατος, αλλαγή ΔΟΥ, ανεργία).

Διασταύρωση στοιχείων κατοικίας από το Ε1 για την έκδοση βεβαιώσεων.

Ριζική αλλαγή κουλτούρας

Η ενσωμάτων ψηφιακών τεχνολογικών σε όλες τις διαδικασίες των ΟΤΑ, έχει σαν στόχο, μεταξύ άλλων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διασύνδεση υπηρεσιών για πιο αποτελεσματική διοίκηση, την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων (μέσω ψηφιακών θυρίδων, εφαρμογών και εργαλείων εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης), την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσω «έξυπνων» λύσεων για την ενέργεια, τη διαχείριση απορριμμάτων και τις μετακινήσεις, την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής των πολιτών, αλλά και την ενίσχυση του ρόλου των δήμων σε κρίσιμους τομείς, όπως «έξυπνες» εφαρμογές με αισθητήρες για στάθμευση, φωτισμό, απορρίμματα, αυτοματοποιημένους ελέγχους αιτημάτων και εγγράφων, ανάπτυξη συστημάτων πρόβλεψης κινδύνων και έγκαιρης προειδοποίησης σε πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές.

Για να γίνει πράξη ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός απαιτούνται η εκπαίδευση αιρετών και υπαλλήλων στον ψηφιακό εγγραμματισμό, επενδύσεις σε υποδομές, cloud, ασφάλεια δεδομένων και δίκτυα, συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τα πανεπιστήμια, σαφές θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, προστασία προσωπικών δεδομένων και αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης μεταξύ μικρών και μεγάλων δήμων.