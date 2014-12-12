Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου συμμετέχουμε όλοι στον Μαραθώνιο αγάπης για Παιδιά με Χρόνια Νοσήματα, που διοργανώνεται στη Λάρισα, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση των παιδιών που δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα.

Δηλώνοντας συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα segas-thessalias.gr έως και την Παρασκευή 19/9/2025, δίνουμε όλοι το παρών , από τις 10.30 το πρωί έως τις 13:00, με εκκίνηση το Α΄ Αρχαίο θέατρο Λάρισας, σε μια διαδρομή για όλες τις ηλικίες και επίπεδα φυσικής κατάστασης

Ο Μαραθώνιος δεν είναι απλώς μια αθλητική διοργάνωση. Είναι ένα μήνυμα ζωής, ελπίδας και αλληλεγγύης προς τα παιδιά που αντιμετωπίζουν χρόνιες ασθένειες. Μέσα από τη συμμετοχή, την παρουσία και τη στήριξη όλων μας, ενισχύουμε το έργο των συλλόγων και των νοσοκομείων που βρίσκονται δίπλα τους.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, τον Αθλητικό Σύλλογο «ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», τον Όμιλο UNESCO Λάρισας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Λαρισαίων, το Εθνικό Συμβούλιο Ελλάδος Ομίλων και Κέντρων για την UNESCO, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (Τμήμα Μεταμοσχεύσεων), το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), το Save Moras, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας, τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Ν. Λάρισας, τον Σύλλογο Βετεράνων Αθλητών Στίβου Ν. Λάρισας, τον ΠΕΠΦΑ Ν. Λάρισας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας και την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας καθώς και πλήθος εθελοντικών φορέων.

Παράλληλες Δράσεις

Εθελοντική Αιμοδοσία

Εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών

Ενημερωτικά περίπτερα για τη δωρεά οργάνων και τη στήριξη οικογενειών

Δραστηριότητες για παιδιά και μουσικά δρώμενα.