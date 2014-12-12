Mε αφετηρία το Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, την Κυριακή το πρωί θα πραγματοποιείται ο 9ος Μαραθώνιος Αγάπης για Παιδιά με Χρόνια Νοσήματα, ένας ξεχωριστός αγώνας που εντάσσεται στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

«Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση που έχει στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και τη στήριξη των παιδιών που δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα ζωής» ανέφεραν οι διοργανωτές του αγώνα, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας, κ. Μαρία Γαλλιού, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Ηρακλής Γερογιώκας, ο Πρόεδρος του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας κ. Νίκος Γούσιας και η Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO Λάρισας κ. Θεοδώρα Κάλλα.

Η κ. Γαλλιού σε δήλωσή της ανέφερε: «Την Κυριακή δίνουμε όλοι το παρών στο Α’ Αρχαίο Θέατρο. Ο Μαραθώνιος Αγάπης είναι ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και αλτρουισμού προς τα παιδιά με χρόνια νοσήματα, αλλά και προς τις οικογένειές τους. Μέσα από το δικό τους παράδειγμα η κοινωνίας θα πρέπει να δει τον αγώνα που πρέπει να κάνει και εκείνη. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον κ. Κουρέτα και όλοι εμείς στεκόμαστε συμπαραστάτες σε αυτό το εγχείρημα και θα συμμετέχουμε ενεργά».

Ο κ. Γερογιώκας με τη σειρά του επισήμανε: «Η συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον Δήμο Λαρισαίων και τους φορείς είναι αγαστή. Όλοι μαζί ενώνουμε δυνάμεις για έναν τόσο σπουδαίο σκοπό που θ’ αποτελέσει αφορμή για όλους μας να θυμηθούμε τα προβλήματα και τις ανάγκες των παιδιών με χρόνια νοσήματα».



Συνακόλουθα, η κ. Κάλλα πρόσθεσε πως ο αγώνας αυτός δεν αποτελεί άλλη μια αθλητική διοργάνωση είναι μια συνεργατική πρωτοβουλία φορέων να δείξουμε έμπρακτα στη στήριξή μας στα παιδιά που υποφέρουν από χρόνια νοσήματα. Προσφέροντάς τους ελπίδα, χαρά και στήριξη μπορούμε να τα οδηγήσουμε στην καλύτερη δυνατή ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, ενώ γίνονται συνεχώς προσπάθειες για δωρεές και χορηγίες που θα βελτιώσουν τόσο την ποιότητα ζωής, όσο και τις θεραπείες τους.



Τέλος, ο Πρόεδρος του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας κ. Νίκος Γούσιας στάθηκε στην ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το θέμα των χρόνιων νοσημάτων και απεύθυνε ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής. Ο ίδιος προέτρεψε όλους τους πολίτες να πάρουν μέρος μπαίνοντας στην ιστοσελίδα segas-thessalias.gr, τονίζοντας μάλιστα ότι η διαδρομή είναι προσαρμοσμένη για κάθε ηλικία και φυσική κατάσταση.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καλεί όλους τους πολίτες να δώσουν το παρών στον Μαραθώνιο Αγάπης, στηρίζοντας τα παιδιά με χρόνια νοσήματα και στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ζωής, ελπίδας και συμπερίληψης.