Στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας η ΑΕΛ Novibet δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, καθώς έμεινε στο 2-2 απέναντι στη Μαρκό, σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε από αρκετά λάθη και χαμένες ευκαιρίες.

Σκόρερ για τους "βυσσινί' ήταν ο Χατζηστραβός (28’) και ο Μούργος (71’), ενώ ο Σμάλης (43’) είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους γηπεδούχους, με τον Μεντόζα να διαμορφώνει το τελικό 2-2 με πέναλτι στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Η ΑΕΛ Novibet προηγήθηκε στο 28ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Ζήση Χατζηστραβού και πλασέ στην απέναντι γωνία του Σιαφαρίκα, με το 0-1 να μην είναι όμως το σκορ του πρώτου μέρους. Αυτό διότι οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 43ο λεπτό, μετά από στατική φάση και κεφαλιά του Σμάλη, για το 1-1 του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη, η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να «ξεκλειδώσει» την πολυπρόσωπη άμυνα του Μαρκό στο 71ο λεπτό, με δυνατό σουτ του Σάββα Μούργου από τα όρια της περιοχής, με τον Μεντόζα να χαρίζει τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του Μαρκό με πέναλτι στο φινάλε της αναμέτρησης.

Τα Γκολ

0 – 1 28′ Χατζηστραβός.

1 – 1 43′ Σμάλης.

1 – 2 71′ Μούργος.

2 – 2 90’+1′ (π.) Μεντόζα.

Πειθαρχικός Έλεγχος

Μαρκό: 47′ Μιγενγκά.

ΑΕΛ Novibet: 31′ Αποστολάκης, 90′ Τούπτα.

Οι Συνθέσεις

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Σιαφαρίκας, Τσακνής (72′ Μαρκοπουλιώτης), Μπουσάι, Σμάλης, Μιγενγκά, Οικονομίδης (72′ Παυλίδης), Αλεξόπουλος, Ντέτλερ (61′ Καλέργης), Σεμπά (61′ Μεντόζα), Κωνσταντακόπουλος, Κυριακίδης.

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Αναγνωστόπουλος, Κοβάτσεβιτς, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Αποστολάκης, Σουρλής (60′ Μούργος), Στάικος (46′ Ατανάσοφ), Χατζηστραβός (82′ Σαγάλ), Γκαράτε, Πασάς (60′ Τούπτα), Δημηνίκος (60′ Βαρσάμης).

Διαιτητικό «Κουαρτέτο»

Γιουματζίδης, Πάτρας, Κλεπετσάνης, Ανδρικόπουλος.