Ερευνα για απάτη και κακοδιαχείριση στην προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης διεξάγει υπό άκρα μυστικότητα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Στο θέμα έχουμε αναφερθεί προσφάτως καθώς, όπως έχει γραφτεί, υπό έρευνα βρίσκονται οι ΔΕΥΑ Λάρισας (η προμήθεια έγινε επί Καλογιάννη), Ελασσόνας και Κιλελέρ. Η εφημερίδα "Καθημερινή", στο σημερινό της φύλλο, (Γιάννης Σουλιώτης) επικαλείται πληροφορίες που αναφέρουν ότι τα ευρήματα των ελεγκτών της ΕΑΔ είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για αρκετούς απ’ όσους ενεπλάκησαν στις συγκεκριμένες προμήθειες. «Δύσκολα μαζεύεται», ήταν η φράση που χρησιμοποίησε, μιλώντας στην εφημερίδα, πηγή με γνώση του θέματος, αναφορικά με όσα φέρεται να έχει ήδη εντοπίσει η Αρχή Διαφάνειας.

Απολύτως επιβεβαιωμένες πληροφορίες σημειώνουν ακόμη ότι η συγκεκριμένη έρευνα βασίζεται στη μαρτυρία ενός πληροφοριοδότη - μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος (whistleblower), ο οποίος κάνοντας χρήση της σχετικής νομοθεσίας προέβη σε καταγγελία στην ΕΑΔ, παρέχοντας στους ελεγκτές της εσωτερική πληροφόρηση για την υπόθεση προμήθειας ψηφιακών υδρομέτρων από δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), κ.ά...

Καθώς μάλιστα μέρος των «αμαρτωλών», όπως όλα δείχνουν, προμηθειών έγιναν με κοινοτικά κονδύλια μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ, είναι εξαιρετικά πιθανό ποινική έρευνα για την υπόθεση να ξεκινήσει προσεχώς ή να διεξάγει ήδη το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για απάτη εις βάρος των ταμείων της Ε.Ε. από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετά την έρευνα για την προμήθεια των σπιτιών ανακύκλωσης που, όπως επιβεβαίωσε στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου η επικεφαλής της EPPO Λάουρα Κοβέσι, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα ψηφιακά υδρόμετρα αντικαθιστούν, μεταξύ άλλων, τα παλιά αναλογικά «ρολόγια» και θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα για τον άμεσο και απομακρυσμένο έλεγχο των υπερκαταναλώσεων, όπως επίσης και των πιθανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης.

Αρμόδιος αξιωματούχος σημείωσε μιλώντας στην «Καθημερινή» ότι το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί για την προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων πιθανόν να αγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ, με τη συγκεκριμένη αγορά να έχει χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου, καθώς ελέγχεται από περιορισμένο αριθμό (2-3) εταιρειών. Οι περισσότεροι διαγωνισμοί έχουν «τρέξει» απευθείας από φορείς της αυτοδιοίκησης, σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω προγραμμάτων του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Αξιωματούχος του συγκεκριμένου υπουργείου επιβεβαίωσε ότι μέσω του υπουργείου έχουν «τρέξει» προγράμματα για την αγορά ψηφιακών υδρομέτρων ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ. Η ίδια πηγή ενημέρωσης διευκρίνισε ότι αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να ξεκινήσει δειγματοληπτικός έλεγχος των συμβάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι όλα «καλώς καμωμένα» ή όχι.

