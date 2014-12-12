Μάχη για τη ζωή του δίνει το 18μηνο βρέφος που διακομίστηκε με εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας. Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και η κατάστασλή του κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή. Στο πλευρό του παιδιού βρίσκεται η οικογένεια του.

Το περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το πρωί του Σαββάτου μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ οι έρευνες διεξάγονται από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρόσωπο του μωρού και ο κορμός του έχουν εκτεταμένα εγκαύματα.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση του και εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων.

kosmoslarissa.gr