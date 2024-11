Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησε το κοινό της Λάρισας τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ χθες Παρασκευή 22 Νοεμβρίου.

Στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας μέλη του Συνεργείου Μουσικού Θεάτρου παρουσίασαν το νέο τους έργο, AbROAD to Japan: A Post-Japonism Manga Project, σε συνεργασία με το Japan Expo Commemorative Fund 2024.

Εισαγωγή στην ιδέα και στους στόχους του έργου, που συνδέει την Ελλάδα με την Ιαπωνία μέσα από την τέχνη και τη λογοτεχνία. Ακολούθησε εργαστήριο με την έκδοση ενός πρωτότυπου manga από την ομάδα LoudMouse Crew με υλικό που παράχθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ακολούθησε υζήτηση για το πώς η Ιαπωνική κουλτούρα επηρέασε την παγκόσμια λογοτεχνία και τέχνη από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, και πώς το έργο AbROAD to Japan συνεισφέρει σε αυτόν τον διάλογο.

Το απόγευμα στο Victoria cinemas πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία με τίτλο «Εισήγηση στην Ιαπωνική τέχνη του Κινηματογράφου» από τον κριτικό κινηματογράφου Χρήστο Μήτση και στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με τον σκηνοθέτη και συνεργάτη του Φεστιβάλ Άκυ Μητσιούλη.

Στη συνέχεια στον ίδιο χώρο προβλήθηκε η εξαιρετική και διπλά βραβευμένη στις Κάννες ταινία του Ζακ Οντιάρ σε σκηνοθεσία Hiroshi Okuyama, «Η ηλιαχτίδα μου».

Για σήμερα Σάββατο 23 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί:

Στο Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας 17:30 έως 19:30 διοργανώνεται εργαστήριο Origami από την origami artist κ. Αλεξάνδρα Παπαηλία, ενώ παράλληλα με το εργαστήριο η κ. Παπαηλία θα εκθέσει δημιουργίες της.

Η Αλεξάνδρα Παπαηλία είναι origami artist ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Από μικρή ηλικία αγάπησε τις εικαστικές τέχνες και τις χειροποίητες δημιουργίες. Έχει διπλώσει εκατοντάδες origami μεγέθους από 1 έως 70 εκατοστά και συνεχίζει με πολλή όρεξη και αγάπη για την τέχνη. Στα έργα της συνηθίζει να χρησιμοποιεί ιαπωνικά χαρτιά υψηλής αισθητικής τυπωμένα στο χέρι ή χειροποίητα.

Σε συνέντευξή της η κ. Παπαηλία έχει πει μεταξύ άλλων:

«Πιστεύω ότι στα origami αντανακλάται η πειθαρχία και η προσήλωση του ιαπωνικού λαού, η εργατικότητα, η λατρεία στη φύση, η απλότητα. Κάθε νέο σχέδιο origami που δοκιμάζω είναι για εμένα μία πρόκληση, που βοηθά στην εξέλιξή μου. Η ικανοποίηση μετά από την ολοκλήρωση ενός γλυπτού είναι μεγάλη. Ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα στο δίπλωμα ενός origami επιλέγω κάθε φορά χαρτί με το κατάλληλο βάρος. Υπάρχουν φορές που μετά από ώρες ενασχόλησης δεν έχω καταφέρει να ολοκληρώσω κάποιο σχέδιο, όμως μου αρέσει να επιμένω και να προσπαθώ ξανά. Θέτω συνεχώς νέους στόχους».

Στο Victoria cinemas 16:30 – 19:30 συνεχίζεται το Ελληνικό διαγωνιστικό μέρος με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ταινίες μικρού μήκους

Στις 20:00 στον ίδιο χώρο θα προβληθεί η ταινία ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Βούλγαρη με πρωταγωνιστές τις Σοφία Κόκκαλη, Βίκυ Καγιά, Έλσα Ζάρρη, Μαίρη Γιαννούλα

Περίληψη:

Η Σοφία επιστρέφει στο σπίτι των γονιών της στο Πολύδροσο για να συντροφεύσει τη μητέρα της, Σοφία, στη δύσκολη περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει. Ανάμεσα στις δύο γυναίκες με τα τόσα κοινά (το όνομα, τη λατρεία για το σινεμά, την αδυναμία στις ιστορίες φαντασμάτων κ.ά.), υπάρχει ένας άρρηκτος δεσμός, αλλά και μια οπτική ταύτισης στα βασικά ερωτήματα της ζωής. Οι μέρες κυλούν με ανάλαφρα στιγμιότυπα, που ενίοτε διακόπτονται είτε από κάποια συγκινητική στιγμή είτε από μια χιουμοριστική ανάμνηση του παρελθόντος.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν

Αναλυτικά, το σημερινό πρόγραμμα:

Σάββατο 23 Νοεμβρίου.

23 Νοεμβρίου από τις 16:30 στα Victoria Cinemas Ελληνικό Διαγωνιστικό.

17:00 Γαλλικό Ινστιτούτο.Ιαπωνική τέχνη. Εργαστήριο + έκθεση origami Αλεξάνδρα Παπαηλία.

20:00 Victoria cinemas. Ταινία” Πολύδροσο “Αλέξανδρου, 84 λεπτά σκην.Αλέξανδρος Βούλγαρης

Στο Ελληνικό Διαγωνιστικό θα προβληθούν οι ταινίες:

1. Through two Doors at Once |Makis Chronas 7,33

2. Jasteece |Christina Charcharidi 13:24

3. Goodnight Mara |Anastasios Tsordas 16:28

4. The Armchair on the Pavement |Mary Kolonia 14:53

5. All the Games |Miltiades Christides 15:00

6. Needless Movement |Nikoleta Leousi 19:45

7. Réveillon |Alexandros Vozinis 13:40

8. Please, Wait |Karina Logothetis 9:00

9. On the Hill |George Stagakis 17:12

10. TAXI |Constantinos Nikiforo 15:00

11 BREATH |Vivian Papageorgiou 3:39

