Το Φεστιβάλ Πηνειού 2023, που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών Δ. Λαρισαίων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, ετοιμάζεται για το μεγάλο φινάλε.

Πέντε σπουδαίες συναυλίες, δεκάδες καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις και αθλητικές δραστηριότητες, σας περιμένουν γι’ άλλη μια μέρα στο ποτάμι.

Η Rock Μπάντα του αγαπημένου Μουσικού Σχολείου Λάρισας και ο λυρικός τραγουδοποιός και performer Φοίβος Δεληβοριάς στη ΣΚΗΝΗ Α΄ έχουν βάλει στόχο να μας ξεσηκώσουν, οι Kadinelia και οι Κοινοί Θνητοί παντρεύουν την παράδοση με τον σύγχρονο ήχο στη ΣΚΗΝΗ Β΄ και τέλος, οι έντεχνοι ARGON από τη Λάρισα στη ΣΚΗΝΗ Γ΄ υπόσχονται ένα γλέντι ελληνικό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΣΚΗΝΗ Α΄



21:15 Rock Μπάντα Μουσικού Σχολείου

22:00 Φοίβος Δεληβοριάς

Mετά από τη συναρπαστική παρουσίαση του «ΑΝΙΜΕ», της τελευταίας σειράς τραγουδιών του, σε μία σειρά sold out παραστάσεων κατά τη διάρκεια της χειμερινής σεζόν,

ο Φοίβος Δεληβοριάς μεταφέρει αυτό το καλοκαίρι τη νέα του παράσταση σε όλη την Ελλάδα, με μια χορταστική στάση στο Φεστιβάλ Πηνειού.

Με το γενναίο πλήρωμα των φίλων (Σωτήρης Ντούβας, Κωστής Χριστοδούλου, Κώστας Παντέλης, Yoel Soto) και με την εκλεκτή συμμετοχή του παραγωγού της «Καλλιθέας» Χρήστου Λαϊνά, έρχονται από το παράλληλο σύμπαν της πραγματικότητας για να βρουν ό,τι δεν φαίνεται, ό,τι ήταν πάντα δίπλα μας, ό,τι δε σταμάτησε ποτέ.

Μια μουσική παράσταση βασισμένη σε όλη την τραγουδοποιία του Φοίβου από τα 16 του έως σήμερα, με ηλεκτρισμό και συγκίνηση, με τον αρχαίο θησαυρό στο σεντούκι και τον καθρέφτη σπασμένο δια παντός.

ΣΚΗΝΗ Β΄



20:30 Kadinelia

Η πορεία της Εύης Σεϊτανίδου και του Θανάση Ζήκα, ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σύντομα εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο γνωστά μουσικά σχήματα του είδους τους, εισάγοντας καινούργια στοιχεία στον τρόπο προσέγγισης της μουσικής που συνδέεται με την παράδοση.

21:30 Κοινοί Θνητοί

Ένα συγκρότημα από το Αλιβέρι Ευβοίας. Η μουσική τους δεν ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο είδος, είναι μια μίξη rock – hip hop – με παραδοσιακά στοιχεία και στη στιχουργική τους προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κοινωνικό προβληματισμό.

Έχουν πραγματοποιήσει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, με sold out σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης κ.α, και τη μεγάλη τους συναυλία στο Θέατρο Βράχων τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η μπάντα ξεκίνησε το 2016 και από τότε έχει κυκλοφορήσει 6 δίσκους και αρκετά singles, αποτελείται από 4 μέλη και στις συναυλίες το full band show είναι 8μελές.

ΣΚΗΝΗ Γ΄



21:00 ARGON

Οι Αrgon ξεκίνησαν πριν οκτώ χρόνια στην Λάρισα. Αποτελούνται από τους Βασίλη Γεωργάκη – λαούτο, Παναγιώτη Ευαγγέλου – ηλεκ. Κιθάρα, Σάκη Μωυσίδη – ντραμς, Διονύση Ευαγγέλου – ακουσ. Κιθάρα, Βασίλη Λιάκο – μπάσο και Διονύση Παναγιώτου – πνευστά.

Κινούμενοι σε έντεχνα, παραδοσιακά και rock μονοπάτια παρουσιάζουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο γνωστά τραγούδια, ενώ παράλληλα δημιουργούν και το δικό τους πρώτο άλμπουμ το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2020. Προς το παρόν έχουν κυκλοφορήσει δυο singles.

Έχουν παίξει σε περιοχές της Λάρισας, των Γρεβενών, της Καρδίτσας, της Κοζάνης και της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε διάφορα Φεστιβάλ. Επίσης έχουν συμμετάσχει σαν opening act σε συναυλίες της Ματούλας Ζαμάνη, του Παύλου Παυλίδη κ.α.

Μέσα απ’ την δουλειά τους θέλουν να εκφράσουν με τα δικά τους τραγούδια και με τον δικό τους τρόπο, την άποψη τους για την ελληνική και παγκόσμια μουσική!

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

ΙΕΚ Δήμητρα – Μαγική φωτογραφία | Κόβουμε τα μαλλιά μας και χαρίζουμε χαμόγελα

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας – Με χάντρες και με χρώματα στολίζω τον μποχτσά μου

Λέσχες Πολιτισμού – Action painting

ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων – Παιχνίδια με χρώματα και μουσικές

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας – Έκθεση | Δημιουργία μικρών τρισδιάστατων αντικειμένων υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας των έργων της Νέλλας Γκόλαντα | Σχέση Πηνειού και κατοίκων: Γιατί υπάρχει απόσταση μεταξύ μας; | Ανοιχτή συζήτηση

Teach me how to Greek – Εργαστήρι ημερολογιακής γραφής

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center – Ας ονειρευτούμε τη Παραμυθοχώρα..!

ΚΔΑΠ Κιβωτός της Σοφίας – Ζωγραφίζω το μπλουζάκι μου | Ρομποτική | Facepainting

Εστία Λαογραφίας και Τέχνης Δρώμενον – Κατασκευάζω βεντάλιες για τη ζέστη του καλοκαιριού και σελιδοδείκτες για τα βιβλία μου! | Εκμάθηση παραδοσιακών χορών

ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση – Παραολυμπιακά αγωνίσματα και αθλοπαιδιές | Facepainting | Ταεκβοντό

Πολιτιστικός Σύλλογος “Η Ανατολική Ρωμυλία” Ν. Λάρισας – Μαθαίνω, ζωγραφίζω και φτιάχνω ποδιά | Χορεύουμε στο ποτάμι

Σύλλογος Φίλων Λαϊκής Παράδοσης Λάρισας – Έκθεση παραδοσιακών φορεσιών | Παραδοσιακές φορεσιές του κόσμου | Διάλεξε την κούκλα σου για να μάθεις το χορό της | Εκμάθηση παραδοσιακών και λαϊκών χορών

ΚΔΑΠΑμεΑ Στήριξη – Καλωσορίζω το καλοκαίρι

Εξάντας ΚοινΣΕπ – Παιχνίδια βιωματικής μάθησης και δραστηριότητες δημιουργικής γραφής | Ρομποτικές κατασκευές: “Πώς η τεχνολογία βοηθάει στην ένταξη και την συμπερίληψη” | Τρισδιάστατες εκτυπώσεις με 3D εκτυπωτή | Δραστηριότητα για την αυτοεκτίμηση των παιδιών στα social media

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Make and Take | Παρουσίαση εργαλείων μοντελισμού

Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης – Δημιουργώντας τις σχέσεις μας

ΚΔΑΠ ΜΕΑγάπη – Μουσικές διαδρομές

Κοινωνικό ΕΚΑΒ – Το αποτύπωμα μας

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας – Δράσεις “ Κι εγώ μπορώ”

ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Φιδάκι πολιτισμών

Νεανική Αρωγή-Αγκαλιάζουμε το Παιδί – Παιδικές δραστηριότητες

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης-Πρόγραμμα HELIOS – “Τα Φυτά των Ευχών” Μεταφυτεύουμε αρωματικά φυτά και βάζουμε τον σπόρο για μια ισότιμη κοινωνία

έναρξη μετά τις 19:00

Leroy Merlin – Eco Friendly DIY Κατασκευές

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μια φορά και έναν καιρό στην πόλη μου…

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα – Παράσταση “Ένας Γάτος μια Φορά” | Κατασκευή κούκλας

Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων – Μια Κάρτα από το ποτάμι

Play Education – Το Διατροφονήσι , το νησί της ισορροπημένης διατροφής! | Facepainting

Δημιουργική Πόρτα – Πλάσματα της φύσης

Project Ιππόκαμπος – Δημιουργία Χαρακτήρων με Βασικά Καθημερινά Αντικείμενα

Art Gate – Το στέκι των εφήβων | Τουρνουά Tichu | Παιχνίδια

Ομάδα Έκφραση – Μικροί περίπατοι στον Πηνειό με τον κύριο Ρουσσώ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Α.Σ. Taekwon-do ΛΕΩΝΙΔΑΣ – Γνωριμία με τις τεχνικές άμυνας-επίθεσης του Taekwon-do I.T.F.

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

Aerial Yoga-Dance by Elena – Aerial Dance-Hoop-Hammock- Sling

έναρξη μετά τις 20:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λάρισας – Τοίχος αναρρίχησης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium on the Go

Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων – Επαναχρησιμοποιούμε για λιγότερο πλαστικό στο περιβάλλον!

ΚοινΣΕπ Έναστρον – Παρατήρηση του Ήλιου και του νυχτερινού ουρανού | Έκθεση μετεωριτών και δράση αναζήτησης μετεωριτών | Έκθεση ηλιακού ρολογιού και επίδειξη της λειτουργίας του | Σεμινάριο ουρανογραφίας με επίδειξη και αναγνώριση των αστερισμών

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Ομαδική έκθεση “Η ματιά του οικείου” | Εργαστήριο νυχτερινής φωτογραφίας

Φωτογραφική Ομάδα f+ – Camera obscura observation | Φωτογραφίζοντας με μια camera obscura | Matchbox pinhole camera project | Ομαδική έκθεση

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

έναρξη μετά τις 19:00

Musica Radio – Live open air studio

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ – Επίδειξη οπτικοακουστικής σήμανσης διάβασης τυφλών πεζών σε φωτεινό σηματοδότη | Επίδειξη πηνίου Tesla | Μέτρηση ακτινοβολίας MF

Χορηγοί: Exalco, Leroy Merlin, Πλαίσιο, Las Ramblas, Εφημερίδα Ελευθερία, Ζυθοποιία Πηνειού – Lola Beer, Κορπή Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Μεϊδάνης Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός, ΙΕΚ Δήμητρα, Ακαμάτρα, Hotel Dionisos, Παγοποιεία Μπασδέκη, MyThess.gr, Dr.Doctor, Musica Radio, XP Energy

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Λάρισα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας