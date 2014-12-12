Μελιβοία: 55χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Αγιά | 20 Σεπ 2025, 09:47
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο σπίτι του στη Μελιβοία, ένας 55χρονος.
Τον άτυχο άνδρα βρήκε συγγενικό του πρόσωπο, στην αυλή του σπιτιού, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.
Το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί με το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς να αναλαμβάνει τη σχετική προανάκριση.
Γ.Δ. kosmoslarissa.gr
