Με τον χρόνο και τη μετάφραση παλεύει η Δικαιοσύνη για να ξεπεραστούν όλα τα πιθανά εμπόδια και να προσδιοριστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Κομβικής σημασίας θεωρείται η μετάφραση του κλητηρίου θεσπίσματος και κάποιων βασικών εγγράφων της δικογραφίας για τους δύο Ιταλούς κατηγορουμένους, ώστε να λάβουν γνώση για όσα κατηγορούνται.

Πληροφορίες από ρεπορτάζ της Καθημερινής (Σοφία Σπίγγου) αναφέρουν ότι έχουν ήδη επιστρατευθεί περισσότεροι από 30 μεταφραστές προκειμένου να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η μετάφραση περίπου 1.500 σελίδων, στις οποίες περιλαμβάνονται το κλητήριο θέσπισμα και πρόταση του εισαγγελέα Λάμπρου Τσόγκα, ώστε να επιδοθούν μεταφρασμένα στην ιταλική γλώσσα στα δύο κατηγορούμενα στελέχη της Hellenic Train.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης είχαν μεταφραστεί ήδη κάποια από τα ουσιώδη έγγραφα της ογκωδέστατης δικογραφίας που φθάνει στα 200 GB, ενώ αν συμπεριληφθούν και επουσιώδη στοιχεία όπως βίντεο και συνομιλίες από σημεία που δεν αφορούν το δυστύχημα ξεπερνάει τα 590 GB.

Μετά τον διαχωρισμό του σκέλους της δικογραφίας που αφορά την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος (επτά κατηγορούμενοι που κρίθηκαν συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος, για την οποία ελέγχεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος), ο αριθμός των κατηγορουμένων της βασικής δικογραφίας από 43 είναι πλέον 36.

Το πρώτο όνομα που φιγουράρει στη λίστα των κατηγορουμένων είναι αυτό του 60χρονου σταθμάρχη Λάρισας, ο οποίος το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 έστειλε την επιβατική αμαξοστοιχία στη λάθος γραμμή. Μαζί του στο εδώλιο θα βρεθούν δύο συνάδελφοί του σταθμάρχες που κατηγορούνται ότι αποχώρησαν πρόωρα από τη βάρδιά τους αλλά και ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ.

Τον κατάλογο συμπληρώνουν 11 στελέχη και προϊστάμενοι τμημάτων του ΟΣΕ που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για την απουσία των συστημάτων ασφαλείας, ενώ κάποιοι εξ αυτών κατηγορούνται και για τη μετάταξη του σταθμάρχη.

Στο εδώλιο θα βρεθούν και 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ σχετικά με τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 για το σύστημα τηλεδιοίκησης στον ελληνικό σιδηρόδρομο, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη και για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης σε δικογραφία που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ανάμεσά τους βρίσκονται πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι της ΕΡΓΟΣΕ.

Ο διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train Α.Ε. είναι ακόμη δύο πρόσωπα που παραπέμφθηκαν σε δίκη, ενώ τον αριθμό 36 συμπληρώνουν ο γενικός διευθυντής Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του υπουργείου και η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) για παραλείψεις σχετικά με την αδειοδότηση και την εποπτεία της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr