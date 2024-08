Ο Μορφωτικός Σύλλογος Καρυάς ΜΕΣΚ Ολυμπος διοργανώνει μια βραδιά Rock and Roll, τ ο Σάββατο στις 17 Αυγούστου 2024 με τους Hermaphrodite's Child στο καφέ Τιτνατα/titnata στην Καρυά Ολύμπου. τουςστο καφέστην Καρυά Ολύμπου.

Ένα υπέροχο συγκρότημα που μας ταξιδεύει στη χρυσή εποχή της σύγχρονης μουσικής, αναβιώνοντας τον αυθεντικό ήχο των δεκαετιών ΄50 και΄60. Αποδίδουν με ακρίβεια τις επιτυχίες των the Beatles, the Rolling Stones, Chuck Berry, The Kinks και πολλών άλλων που διαμόρφωσαν τον ήχο αυτής της περιόδου.