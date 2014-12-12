Στο Μεταξοχώρι Αγιάς, το χωριό με τις δώδεκα βυζαντινές εκκλησίες, δεσπόζει ο ναός της Παναγίας, μία πανέμορφη εκκλησία με πλούσια θρησκευτική παράδοση.

Σύμφωνα με τον κ. Θοδωρή Σουλιώτη, πολιτικό μηχανικό, η εκκλησία εντυπωσιάζει με την επιβλητικότητα της και το ξυλόγλυπτο τέμπλο της.

Ακόμη, ξεχωρίζουν ο Άγιος Νικόλαος με τον ασημένιο τρούλο και το παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους, καθώς και η Αγία Παρασκευή.

Στο Μεταξοχώρι τα μεγάλα πέτρινα σπίτια δεν φιλοξενούσαν μόνο τις οικογένειες, αλλά και τους μεταξοσκώληκες προσφέροντάς τους το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν. Από το 1760 μέχρι το 1830 κάθε ένα από αυτά λειτουργούσε ως μικρή βιοτεχνία όπου δούλευε όλη η οικογένεια.

Ειδικά μεταξύ 1855-75 η παραγωγή και το εμπόριο μεταξιού και νημάτων έφερε στο χωριό πλούτο και δύναμη. Τη σημασία που δόθηκε στην εκπαίδευση μαρτυρούν το σχολείο αρρένων και το παρθεναγωγείο που λειτουργούσαν εδώ.

Η αναβίωσή του χωριού ξεκίνησε όταν το ’69 έφτασε εκεί ο Μποστ, κυνηγημένος από τη δικτατορία και αναστήλωσε το σπίτι του Καρπέτη κτισμένο το 1890, που ανήκε στη σύζυγό του. Ο ένας μετά τον άλλο καλλιτέχνες όπως ο Λουκιανός Κηλαηδόνης με την Άννα Βαγενά, συγγραφείς, δημοσιογράφοι και αρχιτέκτονες πήγαν εκεί για να αναστηλώσουν τα σπίτια των διακοπών τους.

