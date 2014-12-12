Για τις 3 Δεκεμβρίου μετατίθεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκδίκαση της σχετικής προσφυγής από την πλευρά φορέων της Δυτικής Ελλάδας κατά του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής στη Θεσσαλία, που προβλέπει μεταξύ άλλων και την μερική μεταφορά νερού από τον Αχελώο.

Η εκδίκαση είχε οριστεί για μεθαύριο, Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου στο ΣτΕ αλλά θα πραγματοποιηθεί μετά από δύο μήνες τελικά, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ Α.Ε.) κ. Ν. Δέρκας μιλώντας σε σχετική ημερίδα της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Ο κ. Δέρκας τόνισε μεταξύ άλλων ότι το “Σχέδιο Διαχείρισης για τις λεκάνες απορροής στη Θεσσαλία έχει ήδη αναθεωρηθεί, έχει γίνει νόμος του κράτους και έχει προσβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο ΟΔΥΘ στηρίζει την προσπάθεια αντιμετώπισης της ένστασης που υπέβαλαν φορείς από τη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε ένα επιτελείο που αποτελείται από ένα νομικό από το ΑΠΘ και τρεις τεχνικούς συμβούλους από το ΑΠΘ και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και όπως ενημερώθηκα θα υπάρξει μια μικρή αναβολή για τις 3 Δεκεμβρίου για την συζήτηση στο ΣτΕ”.

Αναφερόμενος στο θέμα της οικολογικής παροχής νερού από τον Αχελώο, ο κ. Δέρκας, εξήγησε ότι έγινε και διδακτορικό υπό την επίβλεψη του για το συγκεκριμένο θέμα.

“Οι ποσότητες που θα μεταφερθούν στη Θεσσαλία βάσει των Σχεδίων Διαχείρισης που υπάρχουν και στη Θεσσαλία και την Δυτική Ελλάδα, δεν θα θίξουν τον Αχελώο. Οι ποσότητες αυτές είναι στον άνω ρου του Αχελώου της τάξεως του 17% και στις εκβολές της τάξεως του 6% και δεν δημιουργούν πρόβλημα ούτε στον Αχελώο, ούτε στο οικοσύστημα. Θεωρώ παράλογο κάποιος να έχει πολύ νερό και να μη δίνει και στο γείτονα του”, είπε ο πρόεδρος του ΟΔΥΘ, προσθέτοντας ότι αυτή η νοοτροπία συναντάται και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια.

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)