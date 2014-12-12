Οι αποζημιώσεις που δόθηκαν από τον ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων), σε αγρότες και άλλους πολίτες μετά από φυσικές καταστροφές, θα βρεθούν, μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο «μικροσκόπιο» της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.).

Οι πολλές καταγγελίες που υπάρχουν για πλασματικές ζημιές και ανύπαρκτες καλλιέργειες, οδήγησαν την Ε.Δ.ΕΛ. στη συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τo σύνολο των δυνητικών δικαιούχων με δήλωση ζημίας στον ΕΛΓΑ.

Αφορά συγκεκριμένα όσους έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της χορήγησης χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης για σειρά αγροτικών τομέων.

ΕΛΓΑ όπως...ΟΠΕΚΕΠΕ - Ποιοι μπαίνουν στο «μικροσκόπιο»

Συγκεκριμένα, θα ερευνηθούν αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί για τους παρακάτω γεωργικούς τομείς:

που αντιμετώπισαν ειδικά προβλήματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων και,

τα οποία έχουν αντίκτυπο στην οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων και, που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2023 και πλημμύρες κατά τον Σεπτέμβριο 2023 των κακοκαιριών Daniel και Elias).

Ο έλεγχος θα διερευνήσει και κατά πόσο τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών του ΕΛΓΑ λήφθηκαν υπόψη, κατά την καταβολή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, των ενισχύσεων στους δικαιούχους ή και μεταγενέστερα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, ο έλεγχος αφορά:

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και στις κατά λόγο αρμοδιότητας Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.)

Συνεπώς, στην περίμετρο του ελέγχου θα βρεθούν ακόμα:

Η Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.), και:

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που είναι αρμόδιες για την τήρηση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και μητρώων όπως και τον συντονισμό, λειτουργία, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο καλής λειτουργίας-εποπτείας.

