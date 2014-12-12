Συντονισμένες ενέργειες για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Θεσσαλία όσον αφορά στη ρυθμιστική απόφαση θήρας κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

Όπως αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου, "άμεση ήταν η ανταπόκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στο αίτημα των υπηρεσιών της Γενικής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της επιζωοτίας της ευλογιάς των προβάτων και αιγών.

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ κ. Ευστάθιο Σταθόπουλο, με τη συμμετοχή, της Γενικής

Διεύθυνσης Δασών, των Επιθεωρητών Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας–Θράκης, Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου–Ιονίων Νήσων, εκπροσώπου της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Στόχος ήταν η αξιολόγηση της κατάστασης και η λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή μέτρων κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού σε νέες περιοχές.

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στα γραφεία της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας, στη Λάρισα , πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη

συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Σταυρίδη, του Δημάρχου Τεμπών και μέλους της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ.

Γεώργιου Μανώλη, του Προέδρου της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας & ν.Σποράδων κ. Ευάγγελου Μπαλατσού, με την επιστημονική συνεργάτιδα κα Γεωργία

Στεργιοπούλου, του Προέδρου της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Μπαλούκα, του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αγροτικής Οδοποιίας του

Δήμου Ελασσόνας και μέλους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ΚΣΘ κ. Νικόλαου Παλάσκα και της οικοδεσπότου Επιθεωρήτριας Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής κας Ζωής Φτίκα.

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη συμφώνησαν:

Στην άμεση και συστηματική ενημέρωση του κοινού για τη σοβαρότητα της ασθένειας και τις επιπτώσεις της στην κτηνοτροφία της Θεσσαλίας.

Στη λήψη και εφαρμογή μέτρων πρόληψης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε φορέα.

Στην ενημέρωση των κυνηγών για τη λήψη μέτρων και στη τη διενέργεια ελέγχων των στις εισόδους δασικών εκτάσεων που βρίσκονται κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες και απολύμανση των μηχανοκίνητων μέσων με μέριμνα της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας .

Στην άμεση ενημέρωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας για τις προσβεβλημένες περιοχές (ζώνες προστασίας, επιτήρησης) και στη διάχυση της πληροφορίας, μέσω των φορέων, σε κυνηγούς, εκδρομείς, εργολάβους και σε όλους όσοι κινούνται με μηχανοκίνητα μέσα. Στόχος είναι η αποφυγή της διέλευσης, όπου αυτό είναι εφικτό και η υποχρεωτική απολύμανση των οχημάτων σε περίπτωση αναγκαίας μετακίνησης.

Στη δημιουργία ειδικών χώρων απολύμανσης στις εισόδους, οι οποίοι θα οριστούν και θα λειτουργούν με ευθύνη των Δήμων, των Κτηνοτροφικών Συλλόγων και της Ζ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας.

Η συνεργασία όλων των φορέων — κρατικών, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών και συλλογικών — κρίνεται απολύτως αναγκαία για την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς

των αιγοπροβάτων. Η προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής, ιδιαίτερα σε μια κατεξοχήν κτηνοτροφική περιοχή όπως η Θεσσαλία, αποτελεί σήμερα μείζονα εθνική και τοπική προτεραιότητα.



