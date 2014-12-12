Με σεβασμό απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά του Τυρνάβου αλλά και την ασφάλεια των πολιτών, ο Δήμος Τυρνάβου προχώρησε στη λήψη μέτρων προστασίας για την ιστορική Οικία Καλακαλλά.

Το κτίριο, που αποτελεί εμβληματικό τοπόσημο της πόλης και συνδέεται με σημαντικές στιγμές της τοπικής ιστορίας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία μεταβίβασης στο Δήμο, καθώς οι κληρονόμοι του έχουν εκδηλώσει τη σχετική πρόθεση δωρεάς του ακινήτου.



Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετήθηκαν περιμετρικά της οικίας μεταλλικά προστατευτικά πετάσματα (λαμαρίνες) και προσωρινά ικριώματα, ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στο χώρο και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχομένων.

Η επέμβαση αυτή αποτελεί το πρώτο και απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου από ενδεχόμενη πτώση δομικών στοιχείων, σύμφωνα με τις προβλέψεις που ισχύουν για τα επικίνδυνα ή ετοιμόρροπα κτίρια.

Με την τοποθέτηση των προστατευτικών μέσων εξασφαλίζεται τόσο η δημόσια ασφάλεια όσο και η διατήρηση της δυνατότητας του κτιρίου να αποκατασταθεί στο μέλλον.



Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ακινήτου στο Δήμο Τυρνάβου και την εκπόνηση των πρώτων μελετών αποκατάστασης και ανακατασκευής του.

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η διάσωση και ανάδειξη της Οικίας Καλακαλλά μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης, που «τρέχει» παράλληλα με τη δημιουργία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Γεώργιος Καλακαλλάς» και τη μετατροπή του ιστορικού κτιρίου σε ζωντανό κύτταρο πολιτισμού.