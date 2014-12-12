Μετωπική σύγκρουση οχημάτων στη Λάρισα - Τέσσερις τραυματίες στο ΓΝΛ
Λάρισα | 03 Νοε 2025, 21:08
Σοβαρό τροχαίο, με μετωπική σύγκρουση οχημάτων, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στην παλιά εθνική οδό Λάρισας - Αθηνών, στο ύψος της Βιοκαρπέτ.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, που επέβαιναν στα δύο οχήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος.
