Σοβαρό τροχαίο, με μετωπική σύγκρουση οχημάτων, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στην παλιά εθνική οδό Λάρισας - Αθηνών, στο ύψος της Βιοκαρπέτ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, που επέβαιναν στα δύο οχήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος.

kosmoslarissa.gr