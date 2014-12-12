Eπίσκεψη στην έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-ΟHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» πραγματοποίησε χθες ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Εκεί τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς, Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχηγός απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό και ενημερώθηκε για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αναδιοργάνωσης στο πλαίσιο της Β’ φάσης της Νέας Δομής Δυνάμεων.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τη Λάρισα η Γενική Επιθεώρηση Στρατού (ΓΕΠΣ), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Ο νυν διοικητής της Στρατιάς, αντιστράτηγος Στ. Παπασταθόπουλος φέρεται ως ο επικρατέστερος για τη θέση του Διοικητή ΓΕΠΣ, ενώ υπάρχουν διαβεβαιώσεις για διατήρηση της δύναμης του προσωπικού.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από B. Kακάρα, Ελευθερία)