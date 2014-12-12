Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώνει τους δημότες ότι οι εγγραφές του έτους 2025 για τη συμμετοχή στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) συνεχίζονται και θα διαρκέσουν έως την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Αφορούν τόσο νέα μέλη όσο και την ανανέωση εγγραφών υφιστάμενων μελών και θα γίνονται καθημερινά από τις 8:30΄ έως τις 13:30΄ στο γραφείο του ΚΑΠΗ Τυρνάβου.

Κατά την προσέλευσή τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Μία (1) μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας Αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. (εφόσον υπάρχει)

Για τη διαδικασία εγγραφής ή για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε, καλώντας στο τηλέφωνο 2492305014.

Τα ΚΑΠΗ αποτελούν χώρους στήριξης, κοινωνικοποίησης και δημιουργικής απασχόλησης για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Ο Δήμος Τυρνάβου συνεχίζει να επενδύει στις υπηρεσίες φροντίδας και πρόνοιας για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, με σεβασμό και συνέπεια.