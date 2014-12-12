Μέχρι 4 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για 17 θέσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας
Λάρισα | 24 Αυγ 2025, 16:25
Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα ανακοινώνει την πρόσληψη 17 Καθηγητών εκμάθησης εικαστικών καλλιτεχνικών μαθημάτων (ζωγραφική, κεραμική, χαρακτική), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών επί ωρομισθία.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.
Επικοινωνία 2410670496, 2410623615
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
