Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα ανακοινώνει την πρόσληψη 17 Καθηγητών εκμάθησης εικαστικών καλλιτεχνικών μαθημάτων (ζωγραφική, κεραμική, χαρακτική), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών επί ωρομισθία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.

Επικοινωνία 2410670496, 2410623615

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ