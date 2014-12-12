Αντιπαράθεση για τα οικονομικά του παζαριού αλλά και για την διαδικασία επιλογής αναδόχου, είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα απο ερωτήσεις της "Συμπαράταξης Λαρισαίων". Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που η διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης έγινε με διαγωνισμό, ωστόσο υπήρξαν ερωτηματικά για το γεγονός ότι εμφανίστηκε μόνο ένας ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής. Απαντήσεις επ΄αυτού έδωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αχιλλέας Κέλλας ο οποίος δήλωσε πως ο Δήμος Λαρισαίων με την διαδικασία που ακολούθησε βγήκε πολλαπλά κερδισμένος σε έσοδα και διαφάνεια, τονίζοντας ότι το παζάρι πέρυσι σημείωσε ρεκόρ εσόδων, ρεκόρ προσέλευσης κοινού και ρεκόρ συμμετοχής.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας την συμπαράταξη Λαρισαίων Δημήτρης Δεληγιάννης, όπως και άλλοι σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης μεταξύ των οποίων οι Θάνος Αδαμόπουλος, Δημήτρης Μαβίδης και Γιώργος Σούλτης, επέμεναν με τις ερωτήσεις τους για τα ...κέρδη του ιδιώτη και στο πως διασφάλισε η δημοτική αρχή τους όρους της σύμβασης. Ο Δεληγιάννης μάλιστα άφησε σκιές ως προς την διαφάνεια της διαδικασίας κάνοντας λόγο για " ιδιώτη, ο οποίος δεν ξέρουμε ποιος είναι".

Ο αντιδήμαρχος Κέλλας παραθέτοντας οικονομικά στοιχεία σημείωσε πως ο Δήμος Λαρισαίων πέρυσι είχε κέρδη τουλάχιστον 383.000 € όταν ο Δήμος Λαρισαίων το 2019 και το 2022, με την προηγούμενη δηλαδή δημοτική αρχή, είχε καθαρά έσοδα 204.000 € και 258.000 € αντίστοιχα. Ο κ. Κέλλας υπεραμύνθηκε της διαδικασίας μίσθωσης, που πέρυσι επέλεξε η δημοτική αρχή Λάρισας, που είχε ως αποτέλεσμα τα έξοδα της διοργάνωσης να καλύπτονται από τον μισθωτή. Απαντώντας επίσης στην αφελή ερώτηση για τα έσοδα του μισθωτή, σημείωσε πως αυτό δεν αφορά τον Δήμο. Ο Δήμος και φέτος θα ακολουθηθεί ίδια διαδικασία με διακήρυξη εκμίσθωσης στις 5 Σεπτεμβρίου και χωρίς να Λούνα Πάρκ για λόγους ασφαλείας.

Ο δήμαρχος

Στο θέμα του παζαριού τοποθετήθηκε αργότερα και ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος. αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι υπάρχουν προς τον Δήμο οφειλές προηγούμενων ετών οι οποίες χάθηκαν κάνοντας λόγο για «πιστόλι» ύψους 85.000. Ειδικά για την απόφαση ανάθεσης της διεξαγωγής της ετήσιας εμποροπανήγυρης -και απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης- ο δήμαρχος Λαρισαίων τόνισε τα εξής: «Η πόλη μας δεν έχει την πολυτέλεια να γυρίζει πίσω. Την περυσινή χρονιά πήραμε μια απόφαση που αποδείχτηκε απόλυτα σωστή: το παζάρι της Λάρισας διοργανώθηκε με τον πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο, με την πλήρη ευθύνη του Δήμου και με την αποδοχή των κανόνων που ο ίδιος έθεσε. Ο ανάδοχος ανέλαβε με απόλυτη συμμόρφωση στην κανονιστική του Δήμου και το αποτέλεσμα ήταν ένα παζάρι που κατέρριψε ρεκόρ προσέλευσης, έφερε χιλιάδες επισκέπτες στην πόλη, λειτούργησε με ασφάλεια, με καθαριότητα και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Ήταν μια απόφαση απολύτως νόμιμη. Η τροποποίηση της κανονιστικής που δίνει τη δυνατότητα στο δήμο να λειτουργήσει με τον συγκεκριμένο τρόπο το παζάρι, εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Μαμάκος.

