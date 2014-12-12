Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνη, δέχθηκε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελασσόνας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας των δύο πλευρών, με σκοπό τη διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των σχολικών μονάδων της περιοχής, καθώς και με ζητήματα που αφορούν συνολικά τον κλάδο των εκπαιδευτικών.

Τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελασσόνας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, κ. Ζανιάς Αχιλλέας, καθώς και τα μέλη: κ. Βαρνάς Γεώργιος, κ. Κατσιάνας Ιωάννης, κ. Λιάκος Νικόλαος και κ. Νικούλη Σταυρούλα.

Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα εγκάρδιο, συναδελφικό και εποικοδομητικό κλίμα, γεγονός που ανέδειξε τις σταθερές σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού, αλληλοκατανόησης και εμπιστοσύνης, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελασσόνας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων και δόθηκε έμφαση στην ορθολογική διάθεση του διδακτικού προσωπικού, ιδίως των ειδικοτήτων, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την ισότιμη παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες.

Παράλληλα, αναδείχθηκε το ζήτημα των υλικοτεχνικών υποδομών και της σχολικής στέγης, με έμφαση στην ανάγκη διασφάλισης ασφαλών, λειτουργικών και παιδαγωγικά σύγχρονων χώρων μάθησης, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις πολλαπλές εκπαιδευτικές και κοινωνικο-συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών/τριών. Τονίστηκε, επίσης, η σημασία της έγκαιρης κάλυψης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, μέσω της Παράλληλης Στήριξης και των Τμημάτων Ένταξης, ώστε να προάγεται η συμπεριληπτική εκπαίδευση και να κατοχυρώνεται η πραγματική ισοτιμία στην πρόσβαση στη γνώση. Επιπλέον, έγινε εκτενής αναφορά στην επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η οποία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και την ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου. Συζητήθηκε η ενίσχυση της πρόληψης και της ασφάλειας στις σχολικές μονάδες, με προτάσεις για την υλοποίηση κοινών δράσεων, όπως προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την παροχή Πρώτων Βοηθειών, αλλά και άλλες δράσεις που προάγουν την υγεία, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της σχολικής κοινότητας απέναντι στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις.

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνη, άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τις θέσεις και τα αιτήματα των εκπροσώπων του Συλλόγου, υπογραμμίζοντας τη σταθερή μέριμνα και το διαρκές ενδιαφέρον της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για την επίλυση των ζητημάτων που άπτονται τόσο των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών αναγκών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή διαπίστωση ότι η συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελασσόνας είναι σταθερή, γόνιμη και επωφελής για την εκπαιδευτική κοινότητα. Υπήρξε αμοιβαία διάθεση για συνέχιση και διεύρυνση της συνεργασίας, με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την ενίσχυση του κοινωνικού και παιδαγωγικού έργου που επιτελείται στις σχολικές μονάδες της περιοχής.