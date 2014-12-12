Με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά ξεκίνησε χθες, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, η 18η Γιορτή Χαλβά Φαρσάλων, που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Φαρσάλων και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της περιοχής.

Στον αίθριο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, πλήθος κόσμου απόλαυσε ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο μελωδίες, παράδοση και πολιτισμό, δίνοντας το σύνθημα για ένα διήμερο εκδηλώσεων που συνδυάζει γεύση και μουσική.

Τη μουσική αυλαία άνοιξε ο συνθέτης, ενορχηστρωτής και καθηγητής του Μουσικού Σχολείου Βόλου, Ζαφείρης Κουκουσέλης, μαζί με τον σπουδαίο ερμηνευτή Βασίλη Αγροκώστα και την αισθαντική Εύα Παυλακούδη. Το κοινό ταξίδεψε μέσα από ένα οδοιπορικό με αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου, ενώ παρουσιάστηκαν και πρωτότυπες συνθέσεις του Κουκουσέλη, δίνοντας μια προσωπική και σύγχρονη διάσταση στη βραδιά.

Ξεχωριστή θέση είχε το αφιέρωμα στους Θεσσαλούς δημιουργούς που σφράγισαν το ελληνικό τραγούδι: τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Κώστα Βίρβο από τα Τρίκαλα, καθώς και τον Θεόδωρο Δερβενιώτη από τη Ζαγορά Πηλίου.

Παράλληλα, οι επισκέπτες της γιορτής είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία της παραδοσιακής παρασκευής του χαλβά σε ειδικό εργαστήριο, να δοκιμάσουν το φημισμένο προϊόν στο περίπτερο γευσιγνωσίας και να το προμηθευτούν από τον χώρο πώλησης. Στο περίπτερο της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Αθλητισμού παρέχονταν πληροφορίες για τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις του Δήμου Φαρσάλων, ενώ λειτουργούσε και περίπτερο των ΚΔΑΠ και Κέντρου Κοινότητας με ενημερωτικό υλικό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η προβολή της ιστορίας της Γιορτής Χαλβά, από την πρώτη διοργάνωση μέχρι σήμερα, η οποία προηγήθηκε της συναυλίας.

Το σημερινό πρόγραμμα – Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Η δεύτερη ημέρα κορυφώνεται με πλούσιες εκδηλώσεις:

20:00 Προσέλευση επισήμων

20:30 Ξενάγηση στα περίπτερα

21:00 Επίσημοι χαιρετισμοί

21:30 Η μεγάλη συναυλία της αγαπημένης ερμηνεύτριας Ρένας Μόρφη, που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό με τις επιτυχίες της.

Η 18η Γιορτή Χαλβά Φαρσάλων συνεχίζει να συνδυάζει παράδοση, γεύση και πολιτισμό, αναδεικνύοντας το προϊόν-σύμβολο της περιοχής και επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό της ρόλο για τη Θεσσαλία.