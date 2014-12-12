Με γέλιο, ζεστή ατμόσφαιρα και ενθουσιασμό γέμισε χθες βράδυ η πλατεία της Σκοτούσσας, όπου παρουσιάστηκε η νέα κωμωδία του Δημήτρη Απ. Ρήτα, «Δήμαρχος για όλες τις δουλειές», από το Περιφερειακό Θέατρο Καρδίτσας, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φαρσάλων.

Η παράσταση, προσέλκυσε πλήθος θεατών κάθε ηλικίας, οι οποίοι παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον τις κωμικές περιπέτειες ενός δημάρχου που καλείται να λύσει όλα τα – λογικά και παράλογα – αιτήματα των δημοτών του. Τα ηθογραφικά και σατιρικά στοιχεία, συνδυασμένα με το χιούμορ και την αμεσότητα του κειμένου, χάρισαν στιγμές αυθεντικού γέλιου.

Η ερμηνεία των ηθοποιών απέσπασε θερμό χειροκρότημα, ενώ το λιτό αλλά προσεγμένο σκηνικό, τα κοστούμια, η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου σε στίχους του Δημήτρη Ρήτα, καθώς και η άρτια τεχνική κάλυψη, συνέβαλαν σε μια ολοκληρωμένη θεατρική εμπειρία.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με χαμόγελα, συζητήσεις και την αίσθηση ότι η τέχνη, ακόμη και μέσα από την κωμωδία, μπορεί να ενώσει μια ολόκληρη κοινότητα.

Την Κυριακή στο Βασιλί

«Δήμαρχος για όλες τις δουλειές», είναι η νέα κωμωδία του Δημήτρη Απ. Ρήτα, που θα παρουσιαστεί αύριο Κυριακή, 10 Αυγούστου, στο Βασιλί από το Περιφερειακό Θέατρο Καρδίτσας, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φαρσάλων.

Η παράσταση θα λάβει χώρα στην πλατεία του χωριού και θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ.