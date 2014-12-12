Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής η συναυλία των Argon Band στην πλατεία της Αμπελιάς, στο πλαίσιο του «Πολιτιστικού Αυγούστου» του Δήμου Φαρσάλων.

Από νωρίς το βράδυ πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία του χωριού, για να απολαύσει το δυναμικό live της μπάντας. Η συναυλία κράτησε το κοινό καθηλωμένο με ένα πρόγραμμα γεμάτο έντεχνα και παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια, αλλά και μελωδίες από το ευρύτερο ελληνικό ρεπερτόριο

Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και γιορτινή, με τους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν ενεργά, να τραγουδούν και να χειροκροτούν σε κάθε ερμηνεία. Η μπάντα κατάφερε να δημιουργήσει ένα μελωδικό ταξίδι που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η εκδήλωση, που εντάσσεται στις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου Φαρσάλων, επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την αγάπη του κοινού για τη μουσική και την ανάγκη για ποιοτικές βραδιές πολιτισμού στις τοπικές κοινωνίες.