Το Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος, που διοργανώνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά από το Θεσσαλικό Θέατρο, άνοιξε τις πύλες του το Σάββατο 23 Αυγούστου στη Λάρισα, με τη συμμετοχή φοιτητών/φοιτητριών από τμήματα θεατρικών σπουδών της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και πολιτών, ερασιτεχνικών ομάδων και εκπαιδευτικών.

Με κεντρικό θεματικό άξονα τους «Πέρσες» του Αισχύλου και ζητήματα όπως ο πόλεμος, η ήττα, η απώλεια και η αναγέννηση, το Δίκτυο φιλοξενεί για μια εβδομάδα εργαστήρια, διαλέξεις, παρουσιάσεις και καλλιτεχνικές δράσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και θεατρικές σκηνές της πόλης.

Αύριο Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Κώστας Τσιάνος από τις 18:00 έως τις 21:00, διάλεξη με θέμα: «Σκηνογραφία – Η αρχιτεκτονική της θεατρικής εμπειρίας» και εισηγητή τον Kenny MacLellan ενδυματολόγο -σκηνογράφο.

Η σκηνογραφία δεν αποτελεί απλώς το φόντο μιας παράστασης, αλλά τον ορατό πυρήνα της θεατρικής σύμβασης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο χώρος αποκτά φωνή, μνήμη και ενέργεια∙ η μετάφραση του δραματικού λόγου σε οπτικό και χορικό αφήγημα. Η διάλεξη εξετάζει βασικά ερωτήματα που αφορούν τον ρόλο της σκηνογραφίας στη θεατρική πράξη.

Η διάλεξη είναι θα είναι ανοιχτή για το κοινό.

Το Δίκτυο θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου 2025, με το κοινό να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ανοιχτές δράσεις, παρουσιάσεις και θεατρικά δρώμενα.