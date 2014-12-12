Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου ο κύκλος παραστάσεων της θεατρικής ομάδας «Ζέππελιν» με το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα: Η επόμενη μέρα», που παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

Για τέσσερις συνεχόμενες βραδιές, το κοινό της Λάρισας γέμισε την αίθουσα, χαρίζοντας στο θίασο το πιο θερμό του χειροκρότημα και απολαμβάνοντας μια ευρηματική, συγκινητική και γεμάτη χιούμορ κωμωδία.

Το έργο των Αλέξανδρου Ντερπούλη και Σεραφείμ Σίλα, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Ανδρέου, έδωσε μια διαφορετική εκδοχή της γνωστής ιστορίας του Σαίξπηρ, φανταζόμενο τι θα συνέβαινε αν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα δεν είχαν πεθάνει ποτέ, αλλά ζούσαν μαζί τριάντα χρόνια μετά τον θρυλικό τους έρωτα.

Με καυστικό χιούμορ, γρήγορο ρυθμό και συγκινητικές στιγμές, η παράσταση κατέκτησε το κοινό, προσφέροντας μια τρυφερή ματιά πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις, τη φθορά του χρόνου και τη διαχρονική ανάγκη για επικοινωνία.

Στην παράσταση συμμετείχαν (αλφαβητικά) οι: Εύη Αβρανά, Κώστας Αλεξανδρής, Βάσια Αλεξούλη, Λάμπρος Γκόντας, Άννα-Μαρία Γρηγορούλη, Θώμη Εμμανουήλ, Σίμος Ευαγγελόπουλος, Ευαγγελία Κόγγουλη, Ευθύμης Μακρής, Χαρούλα Μπαξεβάνου, Γιώτα Πανταζή και Διονυσία Σκουτή.

Σκηνικά: Γιάννης Γεωργιάδης

Βοηθός σκηνογράφου: Δημήτρης Δουρδούρας

Ήχος – φώτα: Κώστας Δελφός

Φωτογραφία αφίσας: Θανάσης Καλιακούδας

Φωτογραφίες παράστασης: Αλεξάνδρα Τζαλαμούρα

Η θεατρική ομάδα «Ζέππελιν» ευχαριστεί θερμά το κοινό για την αγάπη και τη στήριξή του, δίνοντας ραντεβού στην επόμενη παραγωγή της, με την υπόσχεση για ακόμη περισσότερες θεατρικές συγκινήσεις και γέλιο.