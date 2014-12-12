Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου σε ανακοίνωσή της "εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατανουλίων «Ο Άγιος Χαράλαμπος» για την άρτια διοργάνωση της 10ης Γιορτής Αχλαδιού.

Για μια ακόμη χρονιά, ο Σύλλογος με μεράκι, αγάπη και ανιδιοτέλεια, μαζί με τους εθελοντές, τους καλλιτέχνες και όλους όσοι συνέβαλαν, ανέδειξαν τον πλούτο της τοπικής μας παραγωγής, την πολιτιστική μας κληρονομιά και τη δύναμη της παράδοσης.

Η Γιορτή Αχλαδιού έχει εξελιχθεί σε θεσμό πανελλήνιας εμβέλειας, που προβάλλει τον τόπο μας και ενώνει την κοινωνία μας γύρω από τις αξίες της συνεργασίας, της φιλοξενίας και της δημιουργίας.

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου, ως συνδιοργανωτής, θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις πρωτοβουλίες που προάγουν την τοπική παραγωγή και τον πολιτισμό".