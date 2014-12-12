Με τις απονομές κυπέλλων και μεταλλίων στους νικητές και στις συμμετέχουσες ομάδες όλων των αθλημάτων, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 4 Αυγούστου ο φετινός «Αθλητικός Μήνας» που διοργάνωσε ο Δήμος Τυρνάβου.

Το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο με πρωτοβουλία και μέριμνα της Δημοτικής Αρχής πήρε και φέτος ζωή, φιλοξενώντας για δραστηριότητες και αθλητικά τουρνουά. Οι εγκαταστάσεις πλημμύρισαν καθημερινά από νέους, παιδιά και οικογένειες, δημιουργώντας μια ζωντανή εστία αθλητισμού και ψυχαγωγίας για την τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερη απήχηση είχαν τα δωρεάν μαθήματα κολύμβησης για μικρούς και μεγάλους, τα οποία πλαισιώθηκαν από τουρνουά ποδοσφαίρου 5×5, μπάσκετ 3on3 και beach volley, συνδυάζοντας τη χαρά του παιχνιδιού με την ευκαιρία για άσκηση και επαφή με τον αθλητισμό.

Χαιρετίζοντας την τελική εκδήλωση, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Νταλαγιάννης τόνισε: «Σε μια εποχή που ο αθλητισμός έχει γίνει εμπορεύσιμο αγαθό, η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει πως ο δωρεάν αθλητισμός έχει και συμμετοχή αλλά και ποιότητα. Οι αγώνες που παρακολουθήσαμε ήταν γεμάτοι ενέργεια, πάθος, ευγενή άμιλλα και, πάνω απ’ όλα, σεβασμό – στοιχεία που αποτελούν την ουσία του αθλητισμού».

Ο κ. Νταλαγιάννης συνεχάρη θερμά όλους τους συμμετέχοντες, μικρούς και μεγάλους αθλητές, προπονητές, γονείς, εθελοντές, διαιτητές, την ΕΠΟΜΕΑ και εργαζόμενους του Δήμου, υπογραμμίζοντας ότι «ο αθλητισμός δεν είναι μόνο νίκες και μετάλλια. Είναι παιδεία, υγεία, συνεργασία και χαρακτήρας. Μέσα από τέτοιες διοργανώσεις, ο Τύρναβος αποδεικνύει ότι είναι μια ζωντανή και δραστήρια πόλη που επενδύει στις νέες γενιές».

Ο φετινός «Αθλητικός Μήνας» ολοκληρώθηκε αφήνοντας θετική ενέργεια, χαμόγελα και τη δέσμευση πως ο Δήμος Τυρνάβου θα συνεχίσει με προσανατολισμό στον μαζικό αθλητισμό, στηρίζοντας δράσεις που προάγουν την υγεία, την κοινωνικότητα και την ψυχαγωγία όλων των δημοτών.