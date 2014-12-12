Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στην Ελασσόνα το πρώτο «Καφέ της Επιστήμης» της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μια σειρά ανοιχτών εκδηλώσεων που φέρνουν την επιστήμη πιο κοντά στους πολίτες. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα προβολής Τοπικού Πολιτισμού και την παρακολούθησαν πλήθος πολιτών, καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και φορέων της περιοχής.

Την αυλαία άνοιξε ο κοινωνιολόγος των ΜΜΕ και καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ Γιώργος Πλειός με την ομιλία του: «Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατακλύζονται από ψευδείς και παραποιημένες ειδήσεις».

Ο ομιλητής ανέλυσε τα βασικά χαρακτηριστικά των παραποιημένων ειδήσεων, τους λόγους για τη μεγάλη τους διάδοση και τις σοβαρές τους επιπτώσεις στις κοινωνικές σχέσεις, την πολιτική ζωή και τον πολιτισμό μας. Τόνισε ότι μεγάλο μερίδιο στις παραποιημένες και ψευδείς ειδήσεις έχουν οι ψευδοεπιστημονικές ειδήσεις και ότι όσοι αμφισβητούν την επιστήμη ή τα προϊόντα της – π.χ. κάποια εμβόλια – στην πραγματικότητα αμφισβητούν εκείνους που χειραγωγούν τα επιστημονικά αποτελέσματα για ιδιοτελείς σκοπούς, αφού οι ίδιοι κάνουν ποικίλη χρήση των υπηρεσιών της επιστήμης.

Υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη του κοινού στην ενημέρωση θα αυξηθεί αν αντιμετωπιστούν αυτοί οι χειρισμοί από το ίδιο το κοινό και από επαρκείς οργανισμούς ελέγχου των γεγονότων, αν εκπαιδευτούν οι πολίτες ώστε να κατανοούν πώς λειτουργούν τα ΜΜΕ για να μην χειραγωγούνται, αν έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή και αν εξαλειφθούν οι κοινωνικές αιτίες που δημιουργούν τις προκαταλήψεις στις οποίες βασίζεται η παραγωγή και διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Στη συνέχεια παρουσίασε πρακτικούς τρόπους αναγνώρισης ψευδών ειδήσεων, όπως ο έλεγχος ύπαρξης συγγραφέα και τεκμηρίων ή πηγών στο δημοσίευμα, της ποιότητας του μέσου και της εγκυρότητάς του, της παρουσίας υπερβολικού συναισθηματικού τόνου και στερεοτύπων. Τόνισε επίσης ότι μεγάλο μέρος των παραποιημένων ειδήσεων εντοπίζεται στην περιοχή της ψευδοεπιστήμης, κυρίως στο διαδίκτυο, και αφορά προϊόντα ευεξίας και καλλυντικά με δήθεν θεραπευτικές ιδιότητες, τα οποία μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία μας όταν αντικαθιστούν φαρμακευτικές αγωγές.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε πίνοντας καφέ με έναν ζωντανό κύκλο ερωτήσεων, όπου οι πολίτες συμμετείχαν ενεργά, αναδεικνύοντας την αλληλεπίδραση κοινού και ομιλητή και την επιτυχή σύνδεση επιστήμης και κοινωνίας.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό οι επίσημοι:

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας , τόνισε τη σημασία του διαλόγου ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία. Αναφέρθηκε στην ανάγκη τέτοιων δράσεων για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την επιστήμη, παραθέτοντας προσωπικά βιώματα και παραδείγματα που ανέδειξαν τη σύνδεση επιστήμης, καθημερινότητας και κοινωνικού διαλόγου.Εξομολογήθηκε ότι η ιδέα αυτών των συζητήσεων είναι προσωπική του επιθυμία από την εποχή που επέστρεψε ως καθηγητής από την Αμερική, κάνοντας παραλληλισμό με αντίστοιχες πρωτοβουλίες, όπως η Λέσχη Κινηματογράφου που οραματίστηκε κάποτε για τους φοιτητές του.

Στην κατάμεστη αίθουσα παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας κα Μαρία Γαλλιού, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Ισότητας κ. Βασίλης Σίμος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας κ. Χρήστος Γκουρομπίνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Βαγγέλης Αποστόλου, αντιδήμαρχοι, ο Στρατηγός ε.α. κ. Ηλίας Λεοντάρης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού – Πολιτισμού – Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Ευφροσύνη Τεντόμα, πρόεδροι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της τοπικής κοινότητας, κ.α.

Το «Καφέ της Επιστήμης» θα συνεχιστεί τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο σε 9 ακόμη πόλεις και κωμοπόλεις της Θεσσαλίας (Καρδίτσα, Παλαμάς, Λάρισα, Τύρναβος, Βόλος, Αλμυρός, Σκιάθος, Τρίκαλα, Καλαμπάκα), προσφέροντας στους πολίτες μια μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης και διαλόγου γύρω από σύγχρονα επιστημονικά θέματα.

Επόμενο ραντεβού για καφέ θα πραγματοποιηθεί στον Τύρναβο την 1η Νοεμβρίου 2025, στις 19:30, στο Αρχοντικό Καράσσου, με θέμα:«Πώς μπορεί η Τεχνολογία να αλλάξει την Γεωργία».