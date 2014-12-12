Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζεται και σήμερα, για 5η ημέρα το 10ο διακαλλιτεχνικό και διεπιστημονικό Φεστιβάλ OPEN NIGHTS. Σειρά εκδηλώσεων θα λάβει χώρα στη Δημοτική πισίνα Λάρισας, τη Λογοτεχνική Γωνία και το Wisedog Modular Design Area.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα το μεσημέρι, στις 13:00 – 14:30, στη Δημοτική πισίνα Λάρισας θα διεξαχθεί το «Amniotic therapy work shop – in-person, in-water», ένα σεμινάριο της ομώνυμης τεχνικής ψυχοθεραπείας μέσω κίνησης και επαφής, στο νερό. (συμμετοχή δωρεάν, αριθμός πολύ περιορισμένος). Το εργαστήριο θα προσφερθεί από μια ομάδα Ρουμάνων καλλιτεχνών και θεραπευτών, τους «Entuziart Association», που συνεργάζονται από το 2023.

Ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να βιώσει τη σωματική και ψυχική εμπειρία του να περικλείει και να περικλείεται ταυτόχρονα με αρμονικό τρόπο, δημιουργώντας έτσι τις σωματικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των ψυχικών λειτουργιών του «περικλείοντος – περικλειόμενου» (Bion, 1962). Χάρη σε αυτήν την πρωτογενή μορφή «αμνιακής» επικοινωνίας μεταξύ συντονιστών και συμμετεχόντων, δημιουργείται μια συναισθηματική συντονία που ενεργοποιεί το αίσθημα της προστασίας. Αυτό συμβάλλει σε μια αυξημένη θετική επίγνωση να είναι κανείς καλά με τον εαυτό του και ασφαλής σε σχέση με τους άλλους.

Στις 18:00, στη Λογοτεχνική Γωνία και παράλληλα με τη μόνιμη έκθεση έργων και βίντεο, θα προβληθεί η ταινία 360° «Amnioticartheraπ» σε συσκευή εικονικής πραγματικότητας (VRheadset) με δια ζώσης παρέμβαση συναισθηματικής αφής («HumanInfusedMixedReality») της ίδιας ομάδας.

Στις 19:30 θα προβληθεί, επίσης, το experimental 3D computer animation βίντεο «SILISTRATO» τουEdmar Soria.

Τέλος, στις 20:30 με ένα ποτήρι κρασί και σύγχρονη μουσική γιορτάζουμε το άνοιγμα της σταθερής ομαδικής εικαστικής έκθεσης για το κοινό στο Wisedog Modular Design Area. Στην έκθεση παίρνουν μέρος με εικαστικά και ηχητικά έργα, φωτογραφία, video και installations οι καλλιτέχνες: VeraBarkalova (Ρωσία/Γεωργία – Russia/Georgia),RolandBrummer (Γερμανία – Germany), dNeQ (Αρμενία – Armenia), Σοφία Καπνίση (Ελλάδα/Ολλανδία – Greece/Netherlands),NataliaKosolapova (Ρωσία/Τσεχία – Russia/CzechRepublic), AlisaLapshina (Ρωσία – Russia), EthannNéon (Βέλγιο – Belgium), JoãoPedroOliveira (Πορτογαλία/Η.Π.Α. – Portugal/U.S.A.), Βασίλειος Παπαϊωάννου (Αυστραλία – Australia), VictoriaPopkova (Ρωσία – Russia), NikaSandler (Ρωσία – Russia), EleanorWei (WeiYuhan) (Κίνα/Καναδάς – China/Canada), Νίκος Χαριζάνος – Παναγιώτης Τσάγκας (Αθήνα – Athens/Greece).

Το 10ο Φεστιβάλ OPEN NIGHTS είναι αφιερωμένο στο ΝΕΡΟ (H2O) και πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025 με βάση τη Λογοτεχνική Γωνία, ενώ δράσεις και παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στον Μύλο του Παππά, το WISEDOG και «Στο Περίπου». Το πλούσιο πρόγραμμά του περιλαμβάνει εικαστικά έργα, χορό, προβολές video art, μουσική, εργαστήρια και διαλέξεις. Διοργανώνεται από την ομάδα OFF ART και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων με την υποστήριξη και συνεργασία πολλών φορέων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το φεστιβάλ και το αναλυτικό πρόγραμμα θα βρείτε εδώ:

https://www.opennightsfestival.com/

και

https://www.facebook.com/share/1CFUz4Uyjb/?mibextid=wwXIfr