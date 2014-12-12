Η Ελευθερία Τζανακούλη, Λαρισαία δημοσιογράφος και περιφερειακή σύμβουλος Θεσσαλίας, είναι από τα πρόσωπα στα οποία ποντάρει το Kontra Channel ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Η διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού αξιοποιεί και εμπιστεύεται την θεσσαλή δημοσιογράφο, με δική της εκπομπή στην απογευματική ζώνη καθημερινά στις 18.00. Το ξεκίνημα είναι την προσεχή Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025 με τίτλο «Kontra View».

Όπως αναφέρει το κανάλι, η εκπομπή της Ελευθερίας Τζανακούλη “θα δώσει μια πιο φρέσκια, αλλά ουσιαστική ματιά στην επικαιρότητα. Με σύγχρονη αισθητική, ρυθμό και νεανική προσέγγιση, η εκπομπή ανοίγει τον διάλογο για όσα συμβαίνουν στην πολιτική, την κοινωνία και την καθημερινότητα, χωρίς να χάνει την αξιοπιστία και την ενημερωτική ποιότητα που χαρακτηρίζει το Kontra. Ρεπορτάζ, φωνές της κοινωνίας και εικόνα από την πραγματική ζωή — το Kontra View είναι εκεί που συμβαίνουν όλα”.

Β.Μ. kosmoslarissa.gr