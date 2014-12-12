Ανοίγει αύριο Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00 τις πύλες του το παζάρι της Λάρισας με συναυλία του Πάνου Κιάμου στην Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης.

«Ευελπιστούμε ότι θα είναι ένα άκρως πετυχημένο γεγονός, που το έχει ανάγκη η πόλη της Λάρισας, γιατί το παζάρι έχει ταυτιστεί με την κοινωνία και θεωρώ πως και τις επόμενες μέρες θα είμαστε σε θέση να δεχθούμε πάρα πολλούς επισκέπτες και από την πόλη, αλλά και περιφερειακά, για να αναδειχθεί η δυναμική του», ανέφερε σε δηλώσεις του το πρωί της Δευτέρας, ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος.

Αναφορικά με την ετοιμότητα πριν την έναρξη ο κ. Μαμάκος σημείωσε ότι «οι υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων, έχοντας την επίβλεψη των εργασιών και των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, έχουν διαπιστώσει ότι όλα είναι σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και τους όρους της διακήρυξης».

Τέλος, ο κ. Μαμάκος κάλεσε όλους του πολίτες της Λάρισας, «να επισκεφθούν την εμποροπανήγυρη, γιατί είναι ένα σημείο αναφοράς για την πόλη μας και με τον τρόπου που επιλέξαμε να γίνει η διαδικασία της μίσθωσης, έχουμε βγει απόλυτα δικαιωμένη».