Αυστηρό απουσιολόγιο θα έχουν οι μαθητές στο ολοήμερο σχολείο, ενώ θα γίνει και έλεγχος εάν οι γονείς πληρούν τα κριτήρια εγγραφής των παιδιών. Αυτό αποφάσισε το υπ. Παιδείας σε μια προσπάθεια να κάνει καλύτερη διαχείριση των εκπαιδευτικών, καθώς έχει παρατηρηθεί τμήματα ολοήμερου προγράμματος να έχουν στα χαρτιά τον απαραίτητο αριθμό για τη σύστασή τους, αλλά στην πράξη να παρακολουθούν πολύ λιγότεροι. Το ολοήμερο πρόγραμμα ξεκινάει στη 1 μ.μ. και περιλαμβάνει γεύμα, ξεκούραση των παιδιών, μελέτη των μαθημάτων και άλλες δραστηριότητες. Οι γονείς μπορούν να πάρουν το παιδί στις 2.55 μ.μ., στις 4 μ.μ. και στις 5.30 μ.μ. Μετά την πανδημία η πρόσβαση όλων των μαθητών ήταν ελεύθερη, χωρίς περιορισμό συμμετοχής.

Σύμφωνα με την Καθημερινή (Απόστολος Λακασάς) προ ημερών ο γενικός γραμματέας του υπ. Παιδείας Ιωάννης Παπαδομαρκάκης έστειλε εγκύκλιο στους διευθυντές νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, στην οποία ανέφερε ότι προκειμένου να προβούν στη συγκρότηση των τμημάτων ολοήμερου προγράμματος και μέχρι την πλήρη ανάπτυξή του, να κάνουν δεκτές τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα: α) αν είναι και οι δύο γονείς / κηδεμόνες εργαζόμενοι ή αν είναι μονογονεϊκές οικογένειες, β) αν είναι εργαζόμενος ο ένας εκ των δύο και ο άλλος άνεργος, γ) αν ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Γι’ αυτό πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (π.χ. κάρτα ανεργίας). Οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ότι εργάζονται από τη ΔΟΥ. Το ζήτημα με την ύπαρξη κριτηρίων είναι ότι πολλοί γονείς δεν μπορούν να αποδείξουν την εργασία εάν δουλεύουν «μαύρα».

Εως τώρα οι εγγραφές γίνονταν στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, αποκλειστικά με δήλωση των γονέων. Η νέα εγκύκλιος αλλάζει το καθεστώς, επαναφέροντας τον έλεγχο με έγγραφα. Η υποχρεωτική προσκόμιση εγγράφων είχε καταργηθεί το 2020, όταν λόγω πανδημίας το ολοήμερο δεχόταν παιδιά χωρίς περιορισμούς.

Γ.Δ kosmoslarissa.gr