Με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων για την Απελευθέρωση της Λάρισας από τη γερμανική κατοχή (23-10-1944).

Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης, ενώ θα ακολουθήσουν παράλληλες εκδηλώσεις, το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, καθώς και το απόγευμα της επόμενης Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 11:00 – 11.15 π.μ., θα συγκεντρωθούν στο Δημαρχείο της πόλης μαθητές, εκπρόσωποι αρχών και φορέων, καθώς και πολίτες, από όπου στις 11:30 π.μ., με τη Φιλαρμονική του Δήμου να προηγείται, θα μετακινηθούν προς το Ηρώο της πόλης (μέσω Παπαναστασίου –Αρχαίου Θεάτρου-Βενιζέλου- Σκυλοσόφου-Ηρώο).

Στις 11:45π.μ. θα τελεστεί Επιμνημόσυνη δέηση, ενώ στις 11:55 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ομιλία από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Γαρυφαλλιά Καρυστιανού-Γκολφινοπούλου. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων – τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου.

Με το πέρας της τελετής στο Ηρώο, θα ακολουθήσει δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας (αίθουσα “Βεργίνα”).

Στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης

Στο πλαίσιο του εορτασμού για την απελευθέρωση της πόλης από τη γερμανική κατοχή, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης (Ιουστινιανού 42, Λάρισα), θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα: «Μνήμη και τιμή στη Λάρισα της Κατοχής και του Αγώνα» από τους μαθητές του 9ου Γυμνασίου Λάρισας (υπεύθυνη καθηγήτρια Κατερίνα Ζησοπούλου), η οποία θα πλαισιωθεί μουσικά από τη χορωδία του 9ου Γυμνασίου Λάρισας (διδασκαλία-διεύθυνση Δώρα Τερζούδη).

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί επισήμως στο κοινό της πόλης, η επίπλωση του γραφείου του στρατηγού Στέφανου Σαράφη, η οποία αποτελεί δωρεά του ανιψιού του Γεωργίου Σαράφη.

Επίσης, ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κρητικών Λάρισας και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Λάρισας, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα: “Το Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Λάρισας στην Κατοχή και η Τραγωδία της 5ης Μεραρχίας Κρητών”, την επόμενη Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ, στο χώρο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας.