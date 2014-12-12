Με ηλιόλουστο καιρό πραγματοποιήθηκε σήμερα η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση της Λάρισας στην οδό Κύπρου, εκεί όπου άλλωστε γίνεται όλα τα χρόνια. Πλήθος κόσμου ήταν μαζεμένο εκατέρωθεν του δρόμου χειροκροτώντας με συγκίνηση την μαθητιώσα νεολαία και τους ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων.

Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου αποτελεί κορυφαία εκδήλωση τιμής και μνήμης για το έπος του 1940, όταν ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε με αποφασιστικότητα στον φασισμό και τον ναζισμό. Μαθητές, στρατιωτικά αγήματα, σύλλογοι και φορείς παρελαύνουν αποδίδοντας φόρο τιμής στους ήρωες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και στους αγώνες για ελευθερία και ανεξαρτησία. Η ημέρα αυτή δεν είναι μόνο αναδρομή στην ιστορία, αλλά και υπενθύμιση της ενότητας, της αξιοπρέπειας και της εθνικής υπερηφάνειας που εξακολουθούν να εμπνέουν τις νεότερες γενιές.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας.

kosmoslarissa.gr

foto thessaliatv.gr