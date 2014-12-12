«Προχωρούμε με ένα σχέδιο για την θωράκιση του κάμπου», ανέφερε σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας κατά την παρουσίαση των αντιπλημμυρικών σχεδίων του Πηνειού ποταμού.

Ο ίδιος μάλιστα σχολίασε ότι «το masterplan των Ολλανδών δεν μπορούσε να οδηγήσει σε μελέτες, αν και ήταν χρήσιμο", πρέβλεψε δε ότι η συμβασιοποίηση των μελετών θα ολοκληρωθεί σε δώδεκα μήνες, και οπωσδήποτε εντός του 2026.

Αναλύοντας το πλάνο, ο κ. Κοθρέτας ανέφερε ότι “ο Πηνειός έχει χωριστεί σε 4 κομμάτια. Το πρώτο είναι από το Δέλτα μέχρι το στενό των Τεμπών, δεν μας αφορά σε αυτή τη φάση. Το δεύτερο είναι από τα στενά της Ροδιάς μέχρι τα στενά της Αμυγδαλέας, ένα δύσκολο, επικίνδυνο κομμάτι. Το τρίτο κομμάτι από τη συμβολή του Πάμισσου με τον Πηνειό, με μήκος περίπου 70χλμ, από Καρδίτσα μέχρι Λάρισα. Το τέταρτο κομμάτι είναι η Πηνειός από τα Μεγάλα Καλύβια μέχρι την Καλαμπάκα, ένα πολύ σημαντικό σημείο όπου έχουμε εντάξει και ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο κοντά στα 10 εκατομμύρια, που το έχουμε χρηματοδοτήσει από άλλο κωδικό”, περιέγραψε ο κ. Κουρέτας, εννοώντας το φράγμα Ληθαίου.

“Κάποια στιγμή, μετά από 30 χρόνια θα έπρεπε να συνεργαστούμε όλοι για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο. Ήταν κακές πολιτικές 30 χρόνια πίσω. Μέσα στο ΕΣΠΑ 2021-27 ήταν 5 εκατομμύρια και έγιναν 50. Στο τέλος του ‘27 εκτός απροόπτου θα έχουμε ολοκλήρωση των έργων. Είναι η πρώτη φορά που η Θεσσαλία θα αποκτήσει κάποιο σχέδιο για τον Πηνειό”, τόνισε ο Περιφερειάρχης.

