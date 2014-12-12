Συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίουείχε αρχικά στην Αθήνα ο Δήμαρχος Κιλελέρ κ. Θανάσης Νασιακόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και των υποδομών του Δήμου Κιλελέρ. Ο Δήμαρχος παρουσίασε στον Υπουργό όλα τα κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου, με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο Θανάσης Νασιακόπουλος ενημέρωσε τον Υπουργό ότι έχει ήδη ενταχθεί σχετική πράξη με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Κιλελέρ» με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 458.665,72 € στο πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 2021-2027» του ΕΣΠΑ 2021-2027, για την οποία εντός του Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Παράλληλα, κατέθεσε αίτημα για τη χορήγηση από το Υπουργείο υλικοτεχνικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την απρόσκοπτη λειτουργία και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου, ιδιαίτερα μετά την καταστροφική πλημμύρα Daniel από την οποία επλήγη και μέρος αυτού του εξοπλισμού.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαστεργίου ενημέρωσε τον Δήμαρχο ότι εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να ανοίξει νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας των ψηφιακών υποδομών των Δήμων.

Μετά το πέρας της συνάντησης έγιναν οι παρακάτω δηλώσεις: Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔημήτρηςΠαπαστεργίου:«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε κάθε Δήμο, ανεξαρτήτως μεγέθους, ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες ψηφιακές υποδομές και τα εργαλεία που θα διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών και θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Ο Δήμος Κιλελέρ έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση και το Υπουργείο θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια για την περαιτέρω αναβάθμιση των συστημάτων του και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος: «Η ψηφιακή μετάβαση του Δήμου Κιλελέρ αποτελεί στρατηγική προς προτεραιότητα. Θέλουμε οι δημότες προς να έχουν άμεση, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση προς υπηρεσίες του Δήμου, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Η συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ουσιαστική και αποδίδει καρπούς. Με τα έργα που ήδη έχουν ενταχθεί και προς νέες χρηματοδοτήσεις που αναμένονται, προχωρούμε σταθερά προς έναν πιο σύγχρονο και λειτουργικό Δήμο, προς όφελος όλων των πολιτών.»

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνο Κατσαφάδο με επίκεντρο συζήτησης την πορεία της αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία Daniel στον Δήμο.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε αρχικά τον Υφυπουργό για τα έργα που, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και για τα προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν τους κατοίκους του Δήμου. Μεταξύ αυτών επισήμανε την καθυστέρηση στην καταβολή αποζημιώσεων σε αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρηματίες, καθώς και τα ζητήματα που παραμένουν άλυτα στην αγροτική και στη δημοτική οδοποιία εντός των οικισμών.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον Κωνσταντίνο Κατσαφάδογια το γεγονός ότι ο Δήμος κατέθεσε αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση ώστε να ολοκληρωθούν κρίσιμα έργα υποδομής και να στηριχθεί η τοπική οικονομία που έχει πληγεί σοβαρά από τη θεομηνία του Σεπτεμβρίου του 2023. Ανάλογο αίτημα για χρηματοδότηση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης έχει κατατεθεί και από την ΔΕΥΑ Κιλελέρ.

Από την πλευρά του, ο κ. Κατσαφάδος εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τον Δήμο Κιλελέρ και τους κατοίκους του, επισημαίνοντας πως η αποκατάσταση των ζημιών και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.