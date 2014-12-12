Με ποδηλατοδρομία ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις για τα «Ελευθέρια» 2025
Λάρισα | 05 Σεπ 2025, 15:02
Με ποδηλατοδρομία στη συνοικία των Πυροβολικών ολοκληρώνονται, αύριο, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, οι εκδηλώσεις «Ελευθέρια» 2025, για την απελευθέρωση της Λάρισας (1881).
Η αφετηρία έχει προγραμματιστεί για τις 11 πμ, από το 22ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Καλλισθένους, ενώ οι ποδηλάτες θα καταλήξουν στην Πλατεία Ελευθερίας.
